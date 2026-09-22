Presentato in Regione Lombardia il Como Tattoo Convention 2026

Tre giorni di arte e cultura del tatuaggio. È la “Como Tattoo Convention 2026”, un evento dedicato al mondo dei disegni sulla pelle e della body art, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 al centro espositivo Lariofiere di Erba, in provincia di Como.

Ideata da Olcelli Farmaceutici, la manifestazione di caratura internazionale è arrivata alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno. L’evento è stato presentato oggi in una conferenza stampa organizzata a Palazzo Lombardia, alla quale sono intervenuti Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione; Maria Elena Olcelli, ceo di Olcelli Farmaceutici; Patrizio Musitelli, vicepresidente di Lariofiere; e Fabrizio Genovese, direttore di Lariofiere.

L’iniziativa mira a promuovere la cultura del tatuaggio e a valorizzare il territorio comasco a livello internazionale.

Durante i tre giorni, i padiglioni di Erba accoglieranno tatuatori e piercer di fama internazionale, contest artistici, musica e spettacoli dal vivo. Completerà l’evento un’area food esterna con specialità per tutti i gusti.

Sono attesi oltre 100 artisti, tra i quali Stefano Alcántara, Yomico Moreno, Hanky Panky, Dr. Lakra, Don Nervio, Davide Andreoli, Yushi Horikichi, Taco Joe, Olimpia Quartieri, Riccardo Celli, Michelle Myles e Federica Borgia.

La Como Tattoo Convention proporrà così un appuntamento internazionale dedicato alle diverse tecniche, agli stili e alle forme espressive legate al tatuaggio e alla body art.

“Questa manifestazione – ha dichiarato l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – non è solo una mostra della capacità artistica dei tanti protagonisti che la animeranno, ma un vero e proprio viaggio culturale e innovativo. Dopo la prima edizione dello scorso anno, il programma è stato ulteriormente arricchito e migliorato per essere ancora più attrattivo”.

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’esponente della Giunta – crede in questi eventi, che coinvolgono soprattutto giovani e famiglie. Una bella occasione di aggregazione e arricchimento culturale, oltre che di promozione del territorio comasco e del suo sistema fieristico”.