Domenica il grande raduno di spider, auto storiche e vespe

Raduno motoristico, grande evento domenica 16 giugno in piazza Italia a Olgiate Comasco.

Il raduno

L'appuntamento con una giornata di festa all'insegna delle mitiche vespe Piaggio, delle spider e delle auto storiche è organizzato dal sempre attivo e laborioso "Vespa Club Olgiate Comasco", presieduto da Graziano Mirandi. La quarta edizione del raduno coincide anche col secondo memorial Anna Maria Peduzzi.

Il programma

Dalle 9 iscrizioni dei mezzi e colazione in piazza Italia. Alle 11 la partenza del giro turistico di 40 chilometri. Al rientro, per le 12.30, il momento dell'aperitivo e, per gli iscritti, il pranzo. Per informazioni e per la prenotazione del pranzo il numero WhatsApp da contattare è il 340-5224932. Colazione, aperitivo e gadget 12 euro, con pranzo 30 euro. Il menù è così articolato: aperitivo, antipasto all'italiana, casoncelli bergamaschi (pancetta, burro e salvia), arrosto con patate, dolce, bevande e caffè.

Evento sempre partecipatissimo

Il raduno è una vera e propria attrazione, grazie agli sforzi organizzativi dei volontari del "Vespa Club Olgiate Comasco. L'iniziativa è caratterizzata anche dal patrocinio del Comune di Olgiate Comasco.