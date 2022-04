Sabato 30 aprile il magazine "La mia casa dolce casa" in omaggio con i nostri settimanali

"La mia casa dolce casa" di aprile vi aspetta sabato 30 aprile in edicola insieme ai Giornali di Cantù, di Erba e di Olgiate. La rivista, distribuita in omaggio con le testate del gruppo Netweek, come sempre è prodiga di consigli per fare della propria dimora un luogo sempre più accogliente e in linea con le ultime tendenze dell'abitare di qualità.

La mia casa dolce casa: tendenze d'arredo

Per prima cosa il lettore potrà scoprire le ultime novità in fatto di arredamento. Gli stili di questo primo scorcio di 2022 sono senz'altro numerosi e intriganti. Su tutte, però, domina una tendenza, quella per l'ecosostenibilità. Così eco materiali green per arredamenti rispettosi della natura.

I Bonus fiscali

Diverse pagine della rivista sono poi riservate ai bonus fiscali sulla casa. Come funziona il Superbonus110%, com'è cambiato il Bonus Mobili e il Bonus Facciate? Esiste ancora lo sconto in fattura? La nostra rivista risponderà a questi quesiti in modo semplice ed esauriente offrendo al lettore le informazioni giuste per iniziare a pianificare ristrutturazione e/o riqualificazione della propria abitazione.

Colori, luci e arredo tessile

Un altro focus interessante riguarda le tinte per vestire la casa in voga quest'anno, con un occhio di riguardo per la primavera. Non mancherà anche un approfondimento sui giochi di luce per rendere la propria abitazione ancora più originale e accogliente. Per quanto riguarda l'arredo tessile "La mia casa dolce casa" si concentra sulla cucina e, in particolare, sulle tovaglie dai colori e dalle fantasie primaverili.

Il giardino, tende da esterni e la domotica

Visto l'arrivo della bella stagione, non poteva mancare un'ampia sezione dedicata allo spazio verde che circonda la casa. Il giardino, le piscine che possono rendere più rinfrescante l'estate e le tende da esterni che riparano dai raggi del sole non sempre benevoli nei mesi più caldi. Infine, spazio alla domotica e al bricolage, con soluzioni, anche fai da te, per rendere la casa sempre più intelligente e, di conseguenza, più agevole da abitare. A questo punto, non ci resta che augurarvi buona lettura!