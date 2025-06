Croce Verde in festa

E’ tutto pronto per la Festa sociale della Croce Verde di Fino Mornasco: il tradizionale appuntamento estivo sta per approdare in paese.

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno Campo Laurenti di via Raimondi 29 sarà dunque lo scenario della festa del sodalizio.

Il programma di venerdì

Si inizierà alle 19 di venerdì con l’apertura della cucina con panini, birra artigianale e drink. Alle 21 si svolgerà una jam session: i "Berina Sound Porject Band" proporranno brani pop, rock, blues e acoustic cover; "I Ragazzi di Strada" faranno un tributo a Vasco Rossi; gli "Uakantanka" invece intratterranno con un tributo a van De Sfroos. La serata terminerà a mezzanotte.

Musica italiana nella serata di sabato

L’appuntamento di sabato inizierà alle 17.30 con lo spettacolo di discipline aeree della scuola Freestyle di Senna Comasco. Alle 19 aprirà la cucina e alle 21 la serata si accenderà con il live set con "EqualongBand" e la musica italiana degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Domenica: auto d'epoca, calcio e spettacolo pirotecnico

La giornata di domenica, ultima della Festa sociale della Croce Verde, inizierà con la celebrazione della messa alle 10. Sempre alle 10 in piazza Fabrizio de Andrè si terrà il ritrovo dei veicoli d’epoca. Veicoli che dopo la sfilata delle 10.30, saranno in esposizione dalle 11 in piazza della Tessitura fino alle 11.30 quando partiranno alla volta di Campo Laurenti. Alle 12 aprirà la cucina, con un pranzo solo su prenotazione allo 031.927471. Nel pomeriggio, alle 17 inizierà il quadrangolare di calcio "E poi...un panino e una birra".

Dalle 18 i partecipanti alla festa potranno scendere in pista e ballare con "Balla Facile System" di Lomazzo. Alle 19 aprirà nuovamente la cucina e dalle 21 ci sarà il live set con «Alida l’Orchestra». Alle 22.30 si svolgerà l’estrazione dei biglietti della lotteria. Alle 23, lo spettacolo pirotecnico concluderà la manifestazione dando l’arrivederci al prossimo anno.

L'impegno dei volontari

La Festa sociale servirà a sostenere il sodalizio, così come ricorda anche Luciano De Lumè, vicepresidente di Croce Verde:

"Per noi questa festa è molto importante perché il ricavato servirà a sostenere tutte le nostre attività e speriamo vi prendano parte tantissime persone".

La Festa sociale della Croce Verde è uno dei principali appuntamenti del sodalizio, che nel 2024 ha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività, e vede l’impiego, nelle tre giornate, di circa una cinquantina di volontari impegnati a rendere unica la festa.