Ormai è tutto pronto per l'allestimento del mercato de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" a Erba, il mercato ambulante più famoso d'Italia, che si terrà proprio questa domenica, il 26 marzo 2023, in via XXV aprile.

Domenica a Erba arriva il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi

Pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento griffato e di stock, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tutta la splendida produzione di tessuti di arte fiorentina. Questa l'immensa offerta del Consorzio, nato nel 2002 dall’unione di una selezione dei migliori banchi del mercato.

Un evento che attira su di sé l'attenzione di decine di migliaia di persone, in qualsiasi angolo del Paese si sposti. Un "evento" che si riconosce maggiormente in questa definizione piuttosto che in quella di "mercato".

"Questo - spiega il Presidente del Consorzio Andrea Ceccarelli - è il vero significato dell’evento-mercato de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi": un ritorno alla tradizione culturale più ancora che strettamente commerciale, un autentico spettacolo capace di esaltare le migliori espressioni di artigianato e commercio italiano, perché va ricordato che la merce venduta rappresenta il meglio dell'eccellenza e della qualità dell'artigianato toscano e Made in Italy. Una storia di successo, legata all’impegno di intere generazioni di famiglie, nel solco della migliore tradizione imprenditoriale italiana. A preservare questo patrimonio di valori, nel nostro Consorzio sono rigorosamente bandite per statuto cineserie di scarso pregio ed imitazioni, e dominano tanta qualità artigianale e marchi del migliore Made in Italy”.

La storia del Consorzio

Era il lontano 2002 quando "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", le mitiche bancarelle del mercato centrale di Piazza Marconi, dopo oltre 50 lunghi anni di presenza al Forte, decisero di dar vita al Consorzio, con lo scopo genuino di ‎raggiungere anche a "casa loro" gli affezionati clienti.

Come tutto ciò che è bello e ben riuscito vanta mille e uno tentativi di imitazione, anche il Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi' può fregiarsi di questo onore.

"Non vogliamo tediare i lettori raccontando come il nostro Consorzio, nelle sedi legali, ha tutelato e sta tutelando la sua unicità e originalità, ma solo garantire ai nostri clienti - che in questi lunghi anni a milioni hanno affollato con soddisfazione, amicizia e simpatia reciproca i nostri eventi - che il nostro marchio (presente su tutti i nostri banchi) sarà per loro sempre garanzia di continuità e soprattutto di qualità".

Appuntamento, dunque, da fissare sul calendario per questa domenica, il 26 marzo, in via XXV aprile a Erba.