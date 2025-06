Estate 2025, l’oratorio di Maccio lancia un programma di tutto punto

L’oratorio di Maccio, a Villa Guardia, ha inaugurato un’estate indimenticabile: gli eventi in programma sono ancora tanti e non resta che partecipare.

Già in pista gli animatori in oratorio

L’oratorio di Maccio, per l’estate 2025, non ha realmente intenzione di fermarsi. Uno dopo l’altro, ecco i momenti di condivisione per vivere a pieno giornate e serate estive insieme. Dal lunedì al giovedì dal 9 giugno al 27 giugno al parchetto dell'oratorio: tornei per ragazzi e giovani, sfide di calcio, basket e pallavolo. Ovviamente, servizio bar aperto. Nei corrispondenti venerdì serate per le famiglie, per fare comunità, con cene su prenotazione e gare tra genitori e figli. Dalle 19, poi, cene su prenotazione per accaparrarsi leccornie: venerdì 20 giugno serata paella, il 27 giugno grigliata carne. Prenotazioni sul sito oratoriomaccio.org, oppure munirsi di fogli posizionati in fondo alla chiesa. Dalle 21, dopo i banchetti: gare coi genitori. Venerdì 20 giochi di una volta, il 27 film all’aperto.

“Serate preziose”

"Sono serate preziose perché stiamo rinnovando il Consiglio di Oratorio (in scadenza, dopo 4 anni di attività) e vogliamo condividere con tutti le idee sull’oratorio, per sensibilizzare tutta la comunità a prendersi cura di questa esperienza di vita per le giovani generazioni - così il parroco, don Gigi Zuffellato - Invitiamo giovani e genitori a prendere in considerazione la possibilità di collaborare nel cammino oratoriale candidandovi nel prossimo Consiglio”. Per informazioni: 366-3713252 (Betta).