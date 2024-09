Festa delle api, uno sciame di visitatori per la quindicesima edizione

Nel parco di Villa Guaita fine settimana interamente dedicato al mondo delle api e dell’apicoltura

Molto partecipate le visite agli alveari

Uno "sciame" di visitatori ha invaso nello scorso weekend, 28 e 29 settembre, il parco di Villa Guaita a Ponte Lambro per partecipare alla 15^ edizione della Festa delle Api, organizzata come sempre dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", in collaborazione con ApiLombardia e con un gruppo di apicoltori biologici del territorio.

Sia nel pomeriggio di sabato che nell’intera giornata di domenica il pubblico ha potuto prendere parte ai diversi eventi organizzati nell’ambito della Festa. Molto partecipate le visite guidate agli alveari, in cui adulti e bambini hanno potuto vedere da vicino - sotto la guida degli apicoltori - la vita delle api. Interesse anche per i momenti di degustazione dei mieli del territorio.

Laboratori, premi alle scuole, stand e incontri di aggiornamento

I bambini hanno potuto divertirsi e apprendere nuove esperienze grazie ai numerosi laboratori organizzati dalle associazioni presenti; molto partecipati anche i momenti di animazione con pupazzi, burattini, giochi di legno, candele di cera.

Nel corso della Festa sono stati premiati - a cura dell’associazione TicTac e del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" - i migliori disegni realizzati dagli alunni di alcune scuole del territorio che hanno partecipato al mini-concorso "Un disegno per salvare le api".

Agli stand degli espositori del mercatino bio agricolo, come sempre i visitatori hanno potuto acquistare miele e altri prodotti dell'apicoltura e prodotti agricoli delle aziende biologiche del territorio.

Gli apicoltori, professionisti e hobbisti, hanno potuto partecipare agli incontri di aggiornamento organizzati da ApiLombardi, tra cui laboratori sulla propoli e sul polline.

Interesse anche per lo spazio dedicato alla tutela del monte San Primo, in cui sono state raccolte ulteriori firme contro il progetto di nuovi impianti sciistici e innevamento artificiale. La Festa ha avuto ovviamente anche occasioni di relax e di divertimento, con lo spazio ristoro e i momenti musicali a cura dei gruppi Blues Society di Per & Raf e D'Altrocanto.

Organizzatori soddisfatti per il successo

Soddisfazione da parte dei membri del Circolo Ambiente “"Ilaria Alpi": "La Festa delle Api continua a destare molta attenzione nelle persone, interessate sia ad approfondire la conoscenza del mondo delle api e dell’apicoltura, sia ad acquistare ottimi mieli e prodotti biologici del territorio - dichiarano Moreno Casotto e Loris Galliani, che hanno curato l’organizzazione - Ringraziamo il gruppo di giovani apicoltori con cui collaboriamo per l’organizzazione, così come con ApiLombardia che ha curato alcuni incontri tecnici. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Ponte Lambro per il sostegno alla Festa e per aver messo a disposizione il parco di Villa Guaita".