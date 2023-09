Lezza si riempie di visitatori: successo alla festa

Bancarelle, musica, spettacoli e laboratori per bambini hanno attirato tantissime persone

La tradizione che si ripete ogni anno in autunno

Ha raccolto davvero tanto successo la Festa di Lezza, una manifestazione tradizionale che si svolge sempre in autunno e che vede protagonista il rione di Ponte Lambro. Ieri, domenica 24 settembre, l'organizzazione a cura della Pro loco ha chiamato a raccolta davvero molti visitatori che hanno passeggiato per le vie godendo della presenza di numerose bancarelle, degli spettacoli itineranti nei diversi spazi della festa, di laboratori per i più piccoli e di musica.

Il grazie del presidente della Pro loco

"Questa Festa di Lezza 2023 è stato un successo inaspettato e dobbiamo solo ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato e i cittadini che ci sono venuti a trovare per passare una bella giornata tutti insieme. Un grazie enorme va agli Alpini, all’associazione Carabinieri in congedo, a Casa di Dario, ai Brianzoli, a LT Academy, alla scuola di ballo Oro dance, alle splendide ragazze della danza del ventre, ai fantastici ragazzi di bandiere e tamburi dell’Oratorio San Giovanni Bosco, alla società di danza città di Erba, al corpo musicale "Cavalier Masciadri" e ai ragazzi che ci hanno fatto sognare con le macchine customirizzate - spieha il presidente della Pro loco, Daniela Sanfelice - Personalmente ringrazio tutti i ragazzi della nostra associazione per l’impegno che hanno messo nell’organizzazione della giornata. Se questa Festa di Lezza 2023 è stata un successo il merito è davvero di tutti loro. Un grazie di cuore".