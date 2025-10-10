Parrocchia di Camnago in festa per la Beata Vergine del Rosario

Un articolato programma di attività e preghiera: la parrocchia Santa Margherita di Camnago (Faloppio) festeggia la Beata Vergine del Rosario.

La festa per la Beata Vergine del Rosario

La giornata si aprirà alle 9.30 con la messa solenne, celebrata dal parroco, don Marco Pessina. Sarà presente del neodiacono Carlo Tettamanti. Successivamente, la statua della Beata Vergine del Rosario verrà portata nel rione Bernasca (precisamente in via IV Novembre 10): alle 14.30 momento di preghiera, poi la processione per le vie della frazione camnaghese, fino a giungere alla chiesa di Santa Margherita.

Le attività del pomeriggio

La festa proseguirà con l’incanto dei canestri. I doni potranno essere consegnati nella cucina del Palio (ai piedi dell’oratorio) tra le 14.30 e le 16.30 di sabato 11 e dopo la messa di domenica 12 ottobre. A seguire l’estrazione della lotteria (quasi 6mila biglietti venduti) e la premiazione del 32esimo Palio dei rioni, vinto dal rione Bernasca. I partecipanti appartenenti al medesimo quartiere offriranno un rinfresco, così da condividere la gioia del proprio trionfo. La giornata si concluderà alle 17.30 con la messa vespertina.