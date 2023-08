Pusiano, questa sera spettacolo pirotecnico per la Madonna della Neve

Strada a lago chiusa al traffico a partire dalle 16.30 di oggi.

Bancarelle per le vie del paese

Oggi, venerdì 4 agosto torna la tradizionale Festa della Madonna della Neve di Pusiano. A partire dalle 16.30 la strada a lago verrà chiusa al traffico per permettere lo svolgimento della manifestazione e dare modo ai visitatori di passeggiare tra le bancarelle. Alle 22.15 è previsto lo spettacolo pirotecnico che è stato confermato dall'Amministrazione comunale nonostante le previsioni atmosferiche siano incerte.

Cerimonia religiosa

Per rispettare la parte religiosa della manifestazione, dedicata alla Madonna, verranno celebrate messe con la peculiare nevicata al santuario. La prima è quella della mezzanotte di oggi. Poi si susseguiranno per tutta la giornata di domani sabato 5 agosto: alle 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 16.

Per facilitare l'accesso ai visitatori, sarà disponibile un servizio navetta gratuito per la chiesa dalle 7.30 alle 13 con partenza dalla piazza a lago.

Modifiche alla viabilità

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione saranno vietate la sosta e il transito dei veicoli dalle 16.30 di oggi alla 1 di domani, 5 agosto, in via Mazzini (dall’intersezione con via Martinelli alla confluenza con via Zoli e sull’area antistante il civico 1 di via Mazzini), in via Zoli (dalla confluenza con via Mazzini all’intersezione con via Trento) e nelle piazze Caduti Nassirya, Fiume e Parini. Sarà poi istituito il senso unico in via Trento (con provenienza da via Zoli e direzione via Martinelli) con divieto di sosta lungo tutta via dalle 16.30 di oggi alla 1 di domani. La via Rosmini sarà percorribile a doppio senso di marcia, dall’area di parcheggio all’intersezione con via Martinelli, mentre il servizio pubblico di linea verrà deviato attraverso la galleria.