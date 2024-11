Tornano i mercatini di Natale, 130 espositori per la nuova edizione

Paese invaso da colori, sapori e profumi con i mercatini di Natale che tornano a firma di «BizzaronEventi».

Mercatini di Natale, attesa finita

Domani, domenica 17 novembre, per le animate vie di Bizzarone. Dalle 11 alle 18, da via Cavour fino al centro storico del paese, più di 130 hobbisti ed espositori provenienti da tutto il nord Italia mostreranno e proporranno i loro prodotti a grandi e piccini. Le associazioni del paese proporranno una grande area ristoro e per i bambini non mancherà il Villaggio di Babbo Natale con il suo trono, gonfiabili e letterine.

Foto 1 di 3 Edizione 2023 Foto 2 di 3 Edizione 2023 Foto 3 di 3 Edizione 2023

“Nostro fiore all’occhiello"

Ha commentato così il sindaco Guido Bertocchi: “La manifestazione vede coinvolte un po’ tutte le associazioni del paese, asilo nido, scuola dell'infanzia e primaria, parrocchia: insomma, davvero un po’ tutte le realtà del paese. Ciò non può che farci piacere... In generale possiamo dire che l’intero programma natalizio e di fine anno, compresa quindi l’accensione dell’albero, è un nostro fiore all’occhiello”.