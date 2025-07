Tre giorni con la Taberna Itaca, festival della cucina greca

L'evento

Dal 18 al 20 luglio, nel parcheggio San Giorgio a Montano Lucino.

Tutti invitati alla Taberna Itaca a Montano Lucino, un evento che celebra la cucina greca e i sapori del Peloponneso.

Sapori sprigionati con la Taberna Itaca

Dal 18 al 20 luglio Tipico Eventi torna a Montano Lucino con un nuovo gustosissimo format! Tutti invitati a Taverna Itaca, il Festival della Cucina Greca, un evento per celebrare la penisola ellenica fra cultura, sapori, profumi e tradizioni del Peloponneso! Parcheggio San Giorgio verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo greco di strada: un viaggio nel cuore della Grecia rimanendo a pochi passi da casa.

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18 fino alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30. Durante gli orari di apertura indicati si troverà, sempre presente, un’ampia selezione di street food greco, tra specialità sia dolci che salate per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e bevande, una comoda area tavoli e un’area con jumping e scivolo gonfiabile dedicata ai nostri piccoli ospiti.

La musica accompagna le serate

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Venerdì sera appuntamento con la band 80 VOGLIA DI 90 & 2000, che vi regalerà un viaggio musicale tra le grandi hit del passato e quelle più recenti, mentre sabato sera canteremo tutti insieme ai ROTTA X CASA DI MAX, tribute band degli 883: entrambe le esibizioni inizieranno alle 21.30 circa. Infine nel tardo pomeriggio di domenica, verso le 17.30, immergetevi in un grande spettacolo di magia dedicato ai più piccoli in compagnia di MR & MRS UAO!

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione.

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “MONTANO LUCINO - TABERNA ITACA | Festival della Cucina Greca”

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Montano Lucino e in collaborazione con Taberna Itaca.

LINK DIRETTO ALL’EVENTO: https://www.facebook.com/events/1052788746835156