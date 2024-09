“Salta ancora Nicolò” nel parco Majnoni tra beneficenza e ricordo

Evento benefico in memoria di Nicolò Lanzoni, mancato a soli 5 anni per un neuroblastoma.

Per ricordare Nicolò

Domenica 15 settembre, nella suggestiva cornice di parco Majnoni, l’evento patrocinato dal Comune di Erba che vede come scopo primario il binomio solidarietà e ricordo. L’associazione “Salta ancora Nicolò” invita tutti all’evento benefico organizzato dalle 10.30 alle 18, per una giornata di divertimento senza età: gonfiabili, giochi con il mago banana, intrattenimento, musica per tutte le età e dalle 18 aperitivi. L’intera raccolta fondi sarà devoluta in beneficenza. Alle 18.30, poi, concerto dei Cartoon Legend, cartoon e telefilm cover band.

In caso di maltempo evento spostato a domenica 22 settembre.