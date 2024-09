SaxMeet Ensemble in lezione-concerto a Villa Natta

SaxMeet Ensemble, ideato nel 2020 dal maestro Silvia Guglielmelli, è formato da dieci saxofonisti professionisti del territorio.

SaxMeet Ensemble e l’omaggio a Piazzolla

Nella splendida cornice di Villa Natta, in località Uggiate, a Uggiate con Ronago, i musicisti eseguiranno “Around Piazzolla”, la loro produzione discografica dedicata al compositore argentino Astor Piazzolla, un'accattivante selezione di brani, una produzione musicale ricca di emozioni ed atmosfere d'oltreoceano arrangiate per questa formazione unica nel suo genere.

A rendere ancora più interessante la lezione-concerto sarà la partecipazione straordinaria di Alain Pagani, figlio di Aldo Pagani, editore di Piazzolla. Pagani sarà voce narrante e accompagnerà l'ensemble attraverso racconti e aneddoti sulla preziosa amicizia che legava suo padre Aldo a Piazzolla, e del prezioso lavoro di divulgazione e promozione che Pagani ha fatto negli anni per Piazzolla.

Non solo musica, anche sostegno

L’Ensemble, inoltre, vanta un'importante attività concertistica con numerosi concerti sold out tra Italia, Francia e Svizzera, all'attivo anche due tournée (Sicilia nel 2022, Francia nel 2023) e inviti a esibirsi in stagioni e festival di calibro internazionale. Si distingue anche per un altro importante aspetto: da tempo la mission è sostenere, attraverso i loro concerti, tramite offerta libera, l’Accademia Camilla Saint Saens di Crosio della Valle (Va).

Ingresso solo su prenotazione

Ingresso esclusivamente su prenotazione tramite l’indirizzo e-email atuttosax@gmail.com. I posti sono limitati.