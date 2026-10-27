Si è conclusa l’undicesima “La Castagnata”

Con il terzo appuntamento si è chiusa l'undicesima edizione de La Castagnata. E sabato si torna in piazza con l'Halloween Party

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Si è concluso con una piacevole atmosfera di festa e una buona partecipazione di pubblico il terzo appuntamento dell’11esima edizione de “La Castagnata”, svoltosi domenica in piazza Mercato ad Asso.

L’evento

La manifestazione, promossa dall’associazione Asso Incontra in collaborazione con il Gruppo Alpini Asso e AssoTrota, è tornata ad animare la piazza dopo la sosta per il maltempo della scorsa settimana, regalando ai visitatori una tipica domenica autunnale all’insegna dei sapori locali.

Fin dalle prime ore del mattino il profumo delle caldarroste ha accolto i passanti in piazza, ma il cuore dell’evento si è spostato in cucina a partire dalle 12. Oltre ai piatti forti del giorno, come la cassoeula e la polenta uncia, sono state molto apprezzate dal pubblico le tagliatelle di castagne condite con sugo di noci, una proposta delicata che ha riscosso ottimi consensi tra i presenti. Il menù è stato poi completato nel pomeriggio dal tradizionale paradello e dal vin brulé.

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Nonostante il costante afflusso di persone durante l’ora di pranzo, i ritmi sono stati gestiti al meglio grazie all’impegno e al lavoro dei volontari attivi tra i fornelli, la cassa e il bar. A rendere più viva la giornata hanno contribuito anche le attività di truccabimbi gestite da Sara, la presenza della bancarella di zucche e creazioni di Wilma, e la distribuzione dei panettoni solidali degli Alpini.

Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento a tutti i visitatori che hanno preso parte così numerosi alla giornata e un sincero ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari che si sono occupati di tutta l’organizzazione sia nel pre e post evento. Senza il loro instancabile lavoro tutto questo non sarebbe realizzabile.

Spente le griglie della Castagnata, l’autunno di Asso Incontra non si ferma qui.

L’appuntamento è ora fissato per questo fine settimana, sabato 31 ottobre con l’attesissimo e spaventoso Halloween Party. Ritrovo in piazza Mazzini dalle 17 per iniziare la caccia ai fantasmini di Asso.dei.Misteri, poi merenda e animazione da paura!