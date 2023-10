Candlelight, un concerto nella chiesa di San Bernardo di Lezza

La proposta è a cura del corpo musicale "Cavalier Pietro Masciadri"

L'evento approda a Ponte Lambro

Dopo aver conosciuto un enorme successo nelle città di tutto il mondo, dopo New York, Parigi, Barcellona e Milano l’evento Candlelight approda anche a Ponte Lambro. La proposta è a cura del corpo musicale "Cavalier Pietro Masciadri" e verrà realizzata dall'ensemble di legni composto da cinque musicisti domani, sabato 14 ottobre, a partire dalle 21 presso la chiesa di San Bernardo, nella frazione pontelambrese di Lezza.

Il concerto, illuminato da centinaia di candele, permetterà di sperimentare la musica in un'atmosfera magica, completamente nuova: sarà un'esperienza totalmente innovativa, creativa e speciale, assolutamente da non perdere. Sarà un'occasione unica, per ascoltare musica in un luogo di grande rilevanza storica e artistica.

L'appuntamento fa parte di una rassegna

L'evento si inserisce nella rassegna organizzata dal corpo musicale e caratterizzata da appuntamenti diversi tra loro, ma con un unico filo conduttore "La musica come nutrimento del cuore", che esprime il senso trainante del percorso musicale, che nella sua globalità invita non solo alla scoperta di sé e delle proprie capacità, ma induce anche alla crescita relazionale e al rispetto reciproco.

"E' un evento che abbiamo fortemente voluto - dichiara il presidente Andrea Cattaneo - La luce è il simbolo della nascita, del bene, la luce ci avvolge, ci specifica, ci riscalda, ci pervade e la nostra strada vogliamo seguirla nella luce. Siamo molto grati al nostro parroco don Stefano Dolci, per la sua disponibilità e anche per l'intervento programmato, che permetterà di conoscere la storia e gli aspetti artistici della chiesa di Lezza".