CandleNight, una serata magica in un’atmosfera da favola

La chiesa di San Dionigi, nella frazione albavillese, illuminata da duecento candele

Musica di gran classe e momenti di vera gioia

Un concerto, quello dell'ensemble di legni del corpo musicale "Cavalier Pietro Masciadri" di Ponte Lambro diretto dal maestro Veronica Tosetti, che come sempre ha regalato musica di gran classe e momenti di vera gioia. Il contesto ha permesso al pubblico di apprezzare le atmosfere musicali in un ambiente unico, di grande spiritualità e dimensione artistica. La musica è entrata nel luogo del silenzio: la chiesa di San Dionigi di Carcano, ad Albavilla, risale al XIII secolo ed è stata costruita sui ruderi del castello di Federico Barbarossa. Il castello fu infatti fatto demolire dai consoli milanesi dopo la vittoria dei comuni sugli imperiali. Per l'occasione è stata illuminata con duecento candele.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il numeroso pubblico è rimasto coinvolto con grande entusiasmo

Diversi minuti di applausi al termine di ogni brano hanno dato forza ed entusiasmo ai musicisti, che hanno condotto con grande maestria un programma intenso e di sostanza, che ha saputo coinvolgere il folto pubblico intervenuto.

"Una bellissima serata e il messaggio che abbiamo ricevuto è quello di una bellezza superiore eppure profondamente umana che si fa largo tra la gente - ha commentato il presidente del corpo musicale, Andrea Cattaneo - Un dono per tutti che ha permesso di riconnetterci con il nostro cuore, con quella sfera di sentimenti troppo spesso offuscati dalla superficialità e velocità che contraddistingue il nostro tempo".