Canzo: Gioele Dix, rimandato lo spettacolo al Sociale previsto questa sera

Teatro

"La corsa dietro il vento" andrà in scena il prossimo 22 febbraio.

La prima nazionale dell'attore milanese è stata posticipata.

Annullata la serata al Sociale

Non si aprirà questa sera, sabato 29 gennaio, la seconda parte della stagione teatrale al Sociale di Canzo. Lo spettacolo "La corsa dietro il vento" con Gioele Dix è stato rimandato al prossimo 22 febbraio. Si trattava di una prima nazionale che l'attore ha messo in scena in occasione dei 50 anni dalla morte di Dino Buzzati, a cui l'opera è dedicata.

Sarà Maria Amelia Monti ad aprire la seconda parte della stagione

La seconda parte della stagione teatrale canzese riprenderà venerdì 11 febbraio con lo spettacolo "La parrucca" con Maria Amelia Monti. A lei, dunque, l'onore di dare il via alla kermesse, come già era successo il 20 ottobre con la prima parte della stagione con "Il marito invisibile" insieme a Marina Massironi. L'appuntamento sarà alle 21 con un allestimento che si rifà a due opere di Natalia Ginzburg.

Gioele Dix sarà di scena il 22 febbraio

Attingendo dalle due celebri raccolte di Dino Buzzati - "Sessanta racconti" e "Il colombre e altri cinquanta racconti" - Gioele Dix ha composto un variegato mosaico di personaggi e vicende, strabilianti e comuni al tempo stesso, riuscendo a disegnare con fine ironia il complicato labirinto di desideri e fallimenti umani. "La corsa dietro il vento" è un progetto drammaturgico recitato e sentito con intensità e divertimento, che intreccia letteratura ed esperienza di vita. Appuntamento al Sociale di Canzo il 22 febbraio.