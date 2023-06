Emozioni a teatro con il Comitato Teca: tutto esaurito anche alla seconda serata

Due su due. Il comitato Teca di Bosisio Parini fa segnare sul taccuino un tutto esaurito anche nella seconda serata della rassegna dialettale estiva.

La rassegna, che ha preso vita grazie al sostegno del fondo arti dal vivo (Fondazione comunitaria del Lecchese, Acinque e Lario Reti Holding) e al patrocinio della camera di commercio di Como e Lecco e dei comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Eupilio e Rogeno, si era vista obbligata a spostare la data dello spettacolo di un giorno a causa del forte vento, ma sabato 24 giugno più di 220 persone hanno assistito allo spettacolo del programma: “zuc e melun a…la sua stagiun” ad opera della compagnia “quelli dell’arcobaleno” di Cesano Maderno, introdotto dal farmacista Michele Garimberti.

“Ringraziamo la famiglia Valsecchi per averci concesso il cortile per la rappresentazione e il negozio Bohème fiori e bon ton di Bosisio per l’allestimento della scenografia che è stato curato nel dettaglia sin dalla via di arrivo alla location – ha detto il presidente di Teca Walter Stucchi – Ringraziamo tutto il pubblico che ci segue”.