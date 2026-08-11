Festival dei burattini del Triangolo lariano: ultime tre date della rassegna

Dallo scorso 14 giugno la proposta ha avuto in calendario un totale di venti date a cura dell’associazione culturale canturina Teste di Legno per il Mondo: quindici spettacoli e cinque laboratori

Giovedì a Villa Garampelli con la costruzione di un Pinocchio

Con gli ultimi tre appuntamenti di questa settimana si chiude l’edizione 2026 del Festival dei Burattini.

Giovedì, 13 agosto, toccherà a Canzo con il laboratorio “Costruiamo un Pinocchio di legno”, a cura del Teatro dei burattini di Ivano Rota. Ogni bambino partecipante lo costruirà con legni di recupero e una volta colorato potrà portarselo a casa. L’appuntamento è alle 17.30 nei giardini di Villa Garampelli: la durata della proposta è di un’ora e mezza.

Da Torino la storia di “Gianduja senza paura”

Venerdì, 14 agosto, sarà la volta di “Gianduja senza paura”, spettacolo di burattini tradizionali – a cura di MarionetteGrilli di Torino – che si terrà al parco di Villa Guaita a Ponte Lambro. Si parte alle 21 e la rappresentazione avrà la durata di cinquanta minuti. durata 50 min.

Ultimo incontro a Caslino

Domenica, 16 agosto, sarà Ivano Rota a chiudere il Festival dei burattini del Triangolo lariano con lo spettacolo tradizionale “Truciolo e la strega”. La rappresentazione prenderà il via alle 21, per la durata di cinquanta minuti, e si svolgerà al parco comunale “D’Anzi”.