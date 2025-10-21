Musica e solidarietà: i Sulutumana a favore di Casa di Dario

Sarà una serata che unirà musica, emozioni e anche solidarietà per sostenere il progetto “Innesti”, iniziativa dedicata all’accoglienza e al sostegno di persone con disabilità

Il calore della musica d’autore con la solidarietà

I Sulutumana torneranno sul palco del cineteatro Excelsior di Erba per una serata benefica che andrà a unire il calore della musica d’autore con la forza della solidarietà. L’iniziativa andrà a sostenere il progetto di Casa di Dario, la comunità alloggio che si trova a Ponte Lambro. Si tratta di un progetto che unisce all’accoglienza e al sostegno delle persone con disabilità anche il coinvolgimento dei cittadini.

La serata si terrà giovedì 13 novembre alle 20.45 ed è organizzata grazie alla collaborazione con Pianeta Musica e con i patrocini dei Comuni di Erba e Ponte Lambro.

Un viaggio musicale tra brani storici e nuove canzoni

Sul palco dell’Excelsior ci saranno i Sulutumana, con la loro musica che parla al cuore. Con oltre vent’anni di carriera, sono una delle realtà più amate della scena musicale lombarda grazie alla loro musica che intreccia sonorità folk, cantautorato e poesia.

Durante la serata, il gruppo proporrà un viaggio musicale tra i brani più amati del proprio repertorio e nuove canzoni, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Ci sarà anche l’Andrea Zen band

L’evento avrà anche una supporter band d’eccezione, l’Andrea Zen band del chitarrista comasco Andrea Zennaro, direttore e insegnante di chitarra moderna a Pianeta Musica Erba e per il Centro studi musicali della Svizzera Italiana, accompagnato dai talentuosi strumentisti Ivan Muoio alle tastiere, Daniele Sala al basso e Matteo Pellegata alla batteria.

“La musica è un linguaggio universale che tocca specialmente gli animi di chi è in difficoltà, donando conforto e speranza. Per noi, partecipare a questo evento benefico è un modo per trasformare la passione per l’arte in un gesto concreto di solidarietà”, il commento di Zennaro.

Tenere viva una casa aperta alla solidarietà

Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a sostegno del progetto “Innesti” di Casa di Dario, una realtà nata per offrire accoglienza, ascolto e supporto a chi si trova in situazioni di fragilità. Partecipare all’evento significa contribuire concretamente a mantenere viva una casa aperta alla solidarietà.