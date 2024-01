"Popbins", concerto surreale al Sociale

Prossimo appuntamento con il cartellone teatrale canzese

Di scena la musica con gli oggetti d'uso comune

Il prossimo appuntamento con il teatro Sociale si terrà venerdì, 12 gennaio, alle 21. Di scena gli Jashgawronsky brothers con "Popbins", uno spettacolo che vedrà protagonisti quattro musicisti tanto bravi da essere in grado di suonare strumenti di uso comune. Ecco dunque che a dar vita a famosi brani classici e canzoni pop saranno bidoni, scope, spazzole, tubi, giornali, bottiglie e posate. Insomma tutti i suoni della musica pop si diffondono come spazzatura.

Un'opera che rientra nell'ambito del circo contemporaneo

"Popbins" è un'opera che segue il filone musicale, ma questa volta al posto di testo parlato si entra nell’ambito di circo contemporaneo. Gli Jashgawronsky brothers sono dei nuovi clown, dei musicisti, attori e cantanti, ma sono anche maschere d’una commedia dell’arte evoluta e moderna. Hanno lasciato la lontana Armenia per arrivare in occidente. Una volta stabiliti in Italia hanno cominciato a girare l'Europa in cerca di fortuna con i loro strani strumenti costruiti con materiale di riciclo. La loro musica è ricca di intelligenza e divertimento e ha conquistato il cuore di tutti, come il loro straordinario aspetto così ingenuo e confuso.