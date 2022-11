Sociale, si apre la campagna abbonamenti

Da domani, mercoledì 2 novembre, possibilità di acquisto online.

Nuova stagione teatrale ai nastri di partenza

E' tutto pronto per l'avvio della nuova stagione teatrale al Sociale di Canzo. La presentazione ufficiale si è svolta lo scorso 19 ottobre - alla presenza degli assessori Ileana Vanossi e Giuseppina Corsucci e del direttore artistico di Claps Luisa Cuttini - e già si era data la possibilità di acquisto con prelazione per gli abbonati della passata stagione. Oggi, 1° novembre, per loro è il termine ultimo. Da domani, mercoledì 2 novembre, ci sarà la possibilità di acquisto online anche per i nuovi abbonati tramite il sito www.claps.lombardia.it (oppure prenotando via mail a segreteria@claps.lombardia.it). E' possibile sottoscrivere l'abbonamento ai sei spettacoli della stagione anche la sera della prima, il 17 novembre prossimo: la biglietteria sarà accessibile fin dalle 17.

Si parte con Enzo Decaro e Barbara De Rossi

L’apertura di stagione è affidata, giovedì 17 novembre, a Barbara De Rossi ed Enzo Decaro, impegnati a dare voce ai personaggi del finalista al Premio Pulitzer 1990 "Love letters – Lettere d’amore", una “delicata e spiritosa partitura per anime sole”. Un racconto epistolare che narra una vita di carteggi e racconta un mondo che cambia molto velocemente.

Ecco il ricco cartellone

La prima con "Love letters" sarà il 17 novembre, seguiranno il 16 dicembre "Una vita che sto" qui con Ivana Monti, il 22 gennaio "La Divina commediola" con Giobbe Covatta, il 10 febbraio "A casa dello zoo" con il Teatro Filodrammatici, il 17 marzo "Ciao Nanni" con Francesco Pellicini, il 14 aprile "Com'è ancora umano lei, caro Fantozzi" con Anna Mazzamauro. Gli abbonamenti (intero 100 euro , ridotto 90 under 25 e over 65) saranno validi per tutti e sei gli spettacoli.

Famiglie a teatro

A questi si aggiungono, fuori abbonamento, due spettacoli dedicati alle famiglie che si svolgeranno di pomeriggio alle 16.30. Si tratta di "Ouverture des Saponettes" il 10 dicembre con Michele Cafaggi e "La burla" il 2 aprile con la compagnia Madame Rebiné. Biglietti a 10 euro gli interi e a 8 i ridotti (under 25 e over 65).