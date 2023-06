Con l'inizio dell'attuale si è chiusa la prima settimana di spettacoli della XVII edizione di "Terra e Laghi 2023", il ciclo di spettacoli del Teatro Blu che fa il giro di tutta l'Insubria.

Terra e Laghi Festival: arrivano in provincia gli spettacoli del Teatro Blu

Dopo i primi sette giorni Silvia Priori, la direttrice artistica del Festival, non può che dichiararsi entusiasta per l’afflusso di pubblico e per la qualità degli eventi (spettacoli, mostre e seminari), sono stati apprezzatissimi da giovani e adulti.

Ma il ciclo di eventi non si ferma e prosegue con la ricchissima programmazione che, da giugno a novembre 2023, prevede 88 spettacoli di qualità: si alterneranno in 40 Comuni dell’Insubria, e in 19 Comuni della Macroregione alpina. Gli spettacoli, come consuetudine sono divisi in tre macroaree: prosa, family e circo e sono indirizzati ad un pubblico trasversale.

Risultati importanti per Teatro Blu che dal 2021, è l’unica compagnia della provincia di Varese e tra le poche in Lombardia ad essere stata ufficialmente riconosciuta e finanziata dal Ministero dello spettacolo come Impresa teatrale nel campo della ricerca e dell’innovazione.

Ad entusiasmare il ricco programma di Terra e Laghi Festival prestigiosi artisti fra cui: Gardi Hutter, Cesar Brie, Moni Ovadia, Lucilla Giagnoni, Anna Gaia Marchioro, Mino Manni, Francesca Puglisi, i cabarettisti di Zelig Davide Dal Fiume e Marco Dondarini.

E ancora importanti gruppi artistici: i Kataklò, l’Accademia dei Folli (TO), il Teatro Scientifico di Verona. Sono presenti numerose Compagnie di teatro ragazzi: Panta Rei (VI), il Melarancio (CN), Pandemonium Teatro (BG),Teatro Invito (LC), Teatro del Cerchio (PR), Tieffeu (PG), Teatro dei Navigli (MI), Comp. Bertold Brecht, Nata teatro (AR), Ditta Gioco Fiaba (MI), Zattera Teatro (VA), I Guardiani Dell’ Oca (CH), Erewhon (MB), Teatro dei Navigli (MI), Arterie Teatro (BA), solo per citarne alcuni. Un cartellone ricco di grandi appuntamenti che racchiuderà Teatro Prosa (Spettacoli che assemblano Teatro d'attore, teatro opera, teatro di narrazione, teatro di ricerca, teatro danza, teatro concerto); Teatro Family (Spettacoli indirizzati a bambini e famiglie) e Teatro Circo (Spettacoli che mescolano l'arte teatrale alle arti circensi, acrobatiche, di mimo, di giocoleria).

I prossimi spettacoli di Terra e Laghi

10 giugno - San Fermo della Battaglia. Ore 21 in piazza XXVII maggio con il Teatro Circo Compagnia Spettacolo Senzamura di Milano in "I duoi capitani" di e con Luca Di Martino e Tommaso Pusant Pagliarini. In caso di pioggia: Auditorium via Lancini.

16 giugno – Torno. Ore 21 al centro storico con il Teatro Circo Arteludica di Bergamo in "Circus show" con Giovanni Regazzoni. In caso di pioggia: palestra comunale.

17 giugno – Oltrona San Mamette. Ore 21 in piazza Europa con il Teatro Family Panta Rei di Vicenza in "Alice nel paese delle meraviglie" con Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo e Guido Sciarroni. Testo di Enrico Saretta e regia di Paolo Bergamo.

Dall’1 giugno al 30 novembre potrete assistere ad un ventaglio di ben 88 spettacoli in circa 60 Comuni dell’arco alpino (fra cui 40 Comuni nell’ Insubria e 17 nella sola provincia di Varese) e partiremo dalla bella Varese, la Città Giardino per eccellenza.

Sempre numerose le Istituzioni che contribuiscono alla realizzazione del Festival tra cui spicca il Ministero dello Spettacolo, Regione Lombardia, Regio Insubrica, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Cariplo, 40 i Comuni dell' Insubria e i 19 Comuni di EUSALP, che ospiteranno gli innumerevoli spettacoli in luoghi di assoluta bellezza: Angera, Arona, Azzate, Besnate, Binago, Brebbia, Cadegliano V., Cannobio, Cardano al Campo, Cassina Rizzardi, Civate, Craveggia, Induno Olona, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Lugano, Luino, Lurago d’ Erba, Maccagno, Malnate, Marchirolo, Meda, Novazzano, Oltrona di San Mamette, Paderno Dugnano, Parabiago, Porto Valtravaglia, Ranco, Santa Maria Maggiore, Saronno, Sesto Calende, Stabio, Tradate, Varallo Pombia, Varese, Varzo.

Un festival che da 17 anni mescola e valorizza storie personali e collettive, storie di confine, storie di terre e territori. Nato con l'idea di diffondere il teatro in tutti i suoi linguaggi, di valorizzare il territorio e di promuovere un turismo culturale nelle aree di confine, ha creato nel suo lungo cammino forti legami e connessioni tra comunità, enti e istituzioni appartenenti a una vasta area geografica, l’Insubria e la Macroregione Alpina. Si è trasformato negli anni in un vero e proprio network internazionale, in una grande comunità in cui convivono e operano con passione una moltitudine di identità talvolta molto diverse, ma unite dal desiderio e dalla necessità di offrire alle persone e al territorio momenti di socializzazione e di emozione.

I Comuni aderenti nel Comasco

Arosio (CO)

Binago (CO)

Bizzarone (CO)

Bulgarograsso (CO)

Casnate con Bernate (CO)

Cassina Rizzardi (CO)

Cermenate (CO)

Cucciago (CO)

Grandate (CO)

Oltrona di San Mamette (CO)

Ponna (CO)

San fermo della Battaglia (CO)

Senna Comasco (CO)

Tavernerio (CO)

Torno (CO)