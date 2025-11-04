Spettacolo benefico per la Croce Rossa Italiana del Triangolo Lariano

Lo spettacolo è stato ideato da Danilo Da Rodda e Marco Massa e avrà l'accompagnamento di Marco Montanari.

Un reading poetico-musicale al Teatro Sociale di Canzo, per aiutare la Cri Triangolo Lariano. Appuntamento con lo spettacolo “Caro Amico” venerdì 7 novembre alle 21.

Lo spettacolo è stato ideato da Danilo Da Rodda e Marco Massa, due amici nella vita: uno architetto e l’altro musicista. L’opera si configura come un’esplorazione filosofica e un viaggio introspettivo di un uomo che si confronta con la disillusione e la fragilità dell’esistenza. I due artisti hanno posto una domanda etica cruciale: chi più di un’organizzazione etica come la Cri (Croce Rossa Italiana) è destinato a tamponare e medicare le umane sofferenze?

Dialoghi e canzoni faranno dunque da sfondo a una chiacchierata tra due amici che si interrogano su grandi dilemmi. L’accompagnamento musicale è di Marco Montanari.

L’ingresso è libero, lo spettacolo avrà come detto uno scopo benefico.