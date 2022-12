Successo per Crazy theatre night col Giardino delle Ore

Pubblico entusiasta per la prima serata di teatro a cena del Giardino delle Ore, la compagnia di teatro erbese.

Teatro fuori dal teatro

Domenica 11 dicembre Il Giardino delle Ore ha incontrato il suo pubblico a cena con Crazy Theatre Night, una serata di teatro fuori dal teatro e più vicino agli spettatori. Gli attori hanno portato in scena tra i tavoli del Crazy Driver Diner di Inverigo i personaggi più famosi degli spettacoli del Giardino, e il pubblico ha assistito tra un boccone e l’altro a scene teatrali e brevi réclame. Un successo: locale pieno e spettatori entusiasti.

Pienone anche per la data della "Donna volubile" di lunedì 12, secondo appuntamento goldoniano della stagione presso la sala polivalente di San Maurizio a Erba.

E ci si aspetta sold out anche per le due date del grande ritorno a Erba di "Cinemalteatro", con un Loris Fabiani che arriva il prossimo week-end direttamente dal palco dello Zelig di Milano.

Un gran finale prima delle feste, con due serate di divertimento puro e nuovi spettacolari film teatralizzati che Erba non ha ancora visto. Un format di intrattenimento nato dalla mente geniale di Loris Fabiani in cui nessuno è al sicuro, nemmeno nelle ultime file.

Si tratta di spettacolari film teatralizzati in un format di intrattenimento teatrale a forte coinvolgimento del pubblico, in cui si usano i mezzi del teatro per veicolare le storie dei grandi film, quelli che sono nell’immaginario di tutti; i film vengono ripercorsi dall’inizio alla fine, dal vivo. Per il pubblico che viene coinvolto: alzate bene la voce. Recitate tanto. Non preoccupatevi di sbagliare, di fare errori in scena. Gli attori accompagnano gli spettatori, direttamente coinvolti, per tutta la durata dei film. Scena dopo scena. Ognuno dei film presentati ha una regia specifica e la modalità di coinvolgimento del pubblico varia da film a film. L'obiettivo è quello di divertire, di intrattenere.

L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre alle 21 e domenica 18 dicembre alle 18.30. I biglietti dello spettacolo, che è ideale anche per le famiglie, sono in prevendita online sul sito https://www.ilgiardinodelleore.com/; prenotazioni per e-mail a biglietteria@ilgiardinodelleore.com o telefono al numero 342-3644156.