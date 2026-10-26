Taglio del nastro per la 53ª Mostra Mercato Artigianato con oltre 150 espositori

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Si è aperta sabato mattina a Lariofiere di Erba la 53^ Mostra Mercato Artigianato, appuntamento di riferimento per il mondo produttivo del territorio, che riunisce oltre 150 espositori e inaugura un’edizione caratterizzata da importanti novità organizzative e da una rinnovata attenzione al dialogo tra imprese e istituzioni.

Ad aprire la cerimonia è stato Marco Galimberti, Presidente della Fondazione Lariofiere, che nei saluti introduttivi ha sottolineato le novità di questa edizione, a partire dall’allargamento del tavolo di coordinamento della manifestazione a CNA, che affianca per la prima volta Confartigianato nell’organizzazione della Mostra. Un passaggio significativo, che rafforza la collaborazione tra le associazioni di categoria e consolida il ruolo della manifestazione come luogo di incontro e rappresentanza del sistema artigiano.

Artigianato, identità territoriale e valore economico

Nel suo intervento, l’onorevole Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, ha evidenziato come Lariofiere non sia soltanto uno spazio dedicato al business e alle opportunità commerciali, ma sempre più un presidio dell’identità territoriale, capace di custodire e valorizzare le competenze, le tradizioni e il patrimonio produttivo locale.

Massimo Moscatelli, portavoce della Camera di Commercio Como-Lecco, ha richiamato l’attenzione sul valore del comparto artigiano, sottolineandone il peso anche in termini numerici e il contributo essenziale al tessuto economico del territorio.

La cerimonia inaugurale diventa un dialogo con le imprese

La vera novità della 53ª edizione è stata la formula partecipata della cerimonia inaugurale, che ha trasformato il tradizionale momento istituzionale in un confronto diretto tra chi fa impresa ogni giorno e chi è chiamato a definire le politiche di sviluppo del sistema produttivo.

Protagonisti del dialogo con Alessandro Fermi, assessore di Regione Lombardia all’Università, Ricerca e Innovazione, sono stati tre giovani imprenditori artigiani, attivamente impegnati anche nella rappresentanza associativa: Enrico Zappa, Vicepresidente del Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Como; Matteo Casiraghi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lecco; e Davide Pusterla, presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest – Area Como. A moderare l’incontro è stata Elena Tambini, giornalista Mediaset.

Passaggio generazionale, burocrazia e intelligenza artificiale

Un confronto concreto, nel quale gli imprenditori hanno portato all’attenzione dell’assessore alcune delle principali criticità che interessano le piccole e medie imprese artigiane: il passaggio generazionale, il peso della burocrazia e le difficoltà legate all’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle realtà produttive di dimensioni più contenute.

Temi diversi, ma strettamente connessi alla capacità delle imprese di rimanere competitive, innovare e trasmettere competenze e saperi alle nuove generazioni.

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Regione Lombardia annuncia una proposta di legge sull’AI

Alessandro Fermi ha manifestato grande apertura verso le istanze presentate, condividendo diverse delle problematiche emerse e ribadendo l’attenzione di Regione Lombardia nei confronti delle piccole e medie imprese e del comparto artigiano. Un’attenzione particolare riguarda proprio l’intelligenza artificiale: se le grandi aziende dispongono già di strutture e competenze per affrontarne l’introduzione, le realtà artigiane e le PMI necessitano invece di strumenti e misure di accompagnamento adeguati.

Proprio sul tema dell’AI, l’Assessore ha annunciato una proposta di legge regionale di cui è promotore, destinata ad approdare in aula la prossima settimana e presentata come una delle prime iniziative di questo tipo a livello nazionale. La proposta si inserisce in un percorso più ampio di misure di sostegno per favorire l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle PMI e nelle imprese artigiane, accompagnandole in una trasformazione che richiede risorse, competenze e capacità di adattamento.

Una Mostra come spazio di ascolto e risposte condivise

L’annuncio ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’inaugurazione, confermando il valore di un confronto nel quale le esigenze delle imprese hanno trovato uno spazio diretto di ascolto e interlocuzione istituzionale.

La nuova formula voluta da Lariofiere intende infatti rendere la Mostra non soltanto una vetrina delle eccellenze artigiane, ma anche un luogo in cui raccogliere domande, far emergere criticità e contribuire a costruire risposte condivise alle sfide del settore.

Comunicazione, leadership e contributo delle donne

La manifestazione prosegue oggi con un programma che mette al centro anche i nuovi linguaggi della comunicazione, la leadership e il contributo delle donne al mondo dell’impresa.

Alle ore 15.30 è in programma “Nessuno vince da solo”, l’incontro promosso dal Movimento Giovani Confartigianato Imprese Como e Lecco e da CNA Lombardia Nord-Ovest, con gli artigiani influencer Filippo Berto, Sergio Caglioni – SIEmilano e Max Maiorino, insieme a Enrico Zappa. A moderare sarà Selena Brocca, direttrice generale di Upskill 4.0. L’appuntamento approfondirà il ruolo dei nuovi linguaggi e dei modelli di comunicazione nel raccontare l’artigianato contemporaneo.

L’appuntamento di domani e il weekend della Mostra

A chiudere la giornata l’incontro dal titolo “Cosa ti manca per essere felice”, iniziativa promossa dai Movimenti Donna di Confartigianato e da Impresa Donna CNA, dedicata al tema della leadership. Il dibattito coinvolgerà Cosimina Pugliese, Silvia Dozio, Giovanna Picariello e Antonella Mazzoccato, con la moderazione di Roberta Gagliardi. Seguirà una performance di pittura emozionale con l’artista Simona Atzori.

La giornata di domani alla mostra proseguirà con eventi, laboratori e musica dal vivo per poi dare un nuovo appuntamento al pubblico da Venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre.