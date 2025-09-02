Torna la Festa della Casa Gialla: appuntamento per grandi e piccini

Dopo il successo della prima iniziativa, arriva la seconda Festa della Casa Gialla: appuntamento sabato prossimo, 6 settembre, all’area feste di Valbrona con l’Associazione Lella Moltani.

Attività per grandi e piccini

Lo scorso settembre, la bella realtà valbronese aveva aperto le sue porte per accogliere grandi e piccini. La risposta delle famiglie era stata oltre le aspettative, con circa 250 persone presenti di cui una cinquantina di bimbi.

Sabato prossimo invece le diverse attività si terranno all’area ricreativa di via Milano. Dalle 16 i bambini avranno la possibilità di giocare con gli animatori, alle 17 ci saranno due ospiti importanti per un incontro dedicato agli adulti.

Don Giusto della Valle e Giulia Galere, fondatrice di Coop Melide e ricercatrice Eurische, dialogheranno sul tema dell’accoglienza come occasione di conoscenza di altri popoli e altre culture e come arricchimento umano.

Alle 19 si aprirà la cucina per cenare insieme e la serata verrà allietata dal famoso gruppo Alchechengi diretto dal musicista Gianda, figura emblematica capace di valorizzare le risorse più originali a partire dall’esperienza del San Martino di Como.