Torna nel weekend la Fiera del Crocifisso di Cantù

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Domenica 18 ottobre torna la Fiera del Crocifisso, uno degli appuntamenti più antichi e sentiti della tradizione cittadina. Protagonista della giornata sarà, come di consueto, la 123a Mostra Zootecnica, che porterà in piazzale Brighi oltre 60 capi bovini provenienti dagli allevamenti del territorio, affiancata dal Mercato Agricolo Autunnale e da numerose iniziative dedicate alle famiglie.

Il dettaglio della manifestazione

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Per Cantù e dal Comune di Cantù, con il contributo di BCC Cantù e Iperal. Una sinergia consolidata, che trova ulteriore conferma nel rinnovo triennale dell’incarico affidato alla Pro Loco Per Cantù per l’organizzazione della mostra zootecnica e che, anche quest’anno, si traduce in un programma ricco di iniziative, capace di coniugare tradizione, cultura e partecipazione.

“Siamo onorati di aver nuovamente ricevuto l’incarico triennale per l’organizzazione della mostra zootecnica della Fiera del Crocifisso: nel segno della tradizione e della continuità, anche quest’anno cercheremo di innovare, convinti che solo con nuovi innesti la mostra continuerà a essere vitale e attuale, anche se ha sulle spalle oltre un secolo di vita. Per questa edizione, ringraziando l’Amministrazione comunale e i nostri sponsor, e in particolare la BCC di Cantù, abbiamo deciso di dare spazio alla Protezione Civile canturina, che esporrà e illustrerà mezzi e modi operativi al pubblico che, ne siamo certi, apprezzerà il lavoro, spesso oscuro, ma importante da loro svolto. Non mancheranno, come di consueto, gli spazi per i bambini, chiamati a conoscere da vicino gli animali e il loro mondo, anche tramite contatto diretto. Continua la collaborazione con la Coldiretti, che avrà una serie di stand dove si potranno acquistare prodotti a km zero. Infine un caloroso ringraziamento ad allevatori e macellai: siamo consci dei loro sacrifici per farci conoscere, e portare sulle nostre tavole il frutto del loro lavoro. E anche un doveroso grazie ai miei associati, per il loro continuo apporto alle nostre iniziative”, Enrico Broggi, Presidente della Pro Loco Per Cantù

Il programma della mostra zootecnica

La giornata prenderà il via alle ore 9.30 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza del Sindaco, Alice Galbiati.

Seguirà l’apertura al pubblico della tensostruttura di 800 metri quadrati allestita in piazzale Brighi, dove grandi e piccini potranno osservare da vicino i capi in esposizione. Dalle 10.30 la giuria procederà alla valutazione degli animali e alla definizione della graduatoria, cui seguirà la premiazione dei capi selezionati.

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Tradizioni agricole e prodotti a chilometro zero

Accanto alla mostra zootecnica, la Fiera propone un ricco programma di iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni agricole, produttive e gastronomiche del territorio. Dalla tarda mattinata i macellai canturini offriranno al pubblico assaggi delle proprie specialità, mentre gli stand di Coldiretti daranno spazio ai prodotti agricoli a chilometro zero.

“La Fiera del Crocifisso è una delle tradizioni più radicate e riconoscibili della nostra città, un patrimonio che appartiene alla memoria collettiva di Cantù e che continua a rappresentare un’importante occasione di incontro e partecipazione. Custodire questa eredità significa anche saperla accompagnare nel futuro, mantenendone viva l’identità e, al tempo stesso, aprendola a nuove prospettive. È in questa direzione che vogliamo continuare a lavorare, valorizzando il rapporto con il territorio, il coinvolgimento delle famiglie e delle nuove generazioni e la collaborazione tra tutti i soggetti che contribuiscono alla manifestazione”, Isabella Girgi, Assessore alla Cultura e alle Attività Economiche e Produttive.

Iniziative per famiglie e bambini

Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli con il percorso didattico alla scoperta degli animali, allestito sul prato adiacente alla tensostruttura. In programma attività di pet therapy, onoterapia, psicomotricità, un corner dedicato alla conoscenza della lingua inglese. Non mancherà il tradizionale battesimo della sella. Sul piazzale troveranno spazio anche i “giochi dei nonni”, mentre lungo via Brighi saranno esposti i mezzi della Protezione Civile.

Non mancheranno, infine, le tradizionali bancarelle, che si snoderanno da via Brighi lungo viale alla Madonna, contribuendo ad animare l’intera area della manifestazione. La chiusura degli stand è prevista alle ore 18.00.

Una tradizione che attraversa i secoli

“Passano le stagioni e gli anni, ma le belle tradizioni, grazie al lavoro di chi si impegna con ferrea volontà, vengono mantenute. L’esempio forse più significativo a Cantù è rappresentato dalla Fiera del Crocifisso. Non una semplice tradizione ma un evento che coinvolge la comunità intera, dai nonni ai bambini. BCC Cantù anche quest’anno è lieta di essere a fianco degli organizzatori e del Comune di Cantú nel mantenere viva la storica Fiera autunnale della nostra città”, dott. Angelo Porro, Presidente BCC Cantù.

La Fiera del Crocifisso conserva un profondo legame con la storia religiosa della città. Le sue origini sono legate alla venerazione del Santo Crocifisso, custodito presso il Santuario della Madonna dei Miracoli e oggetto di devozione fin dal 1675. Una tradizione che attraversa i secoli e che continua a rappresentare un’occasione di incontro e partecipazione per la comunità, capace di coniugare memoria, cultura popolare e attenzione al futuro.