Torna “Oltre il Lago”, evento in Villa Raschi

Un pomeriggio alla scoperta di Villa Raschi a Uggiate con Ronago grazie alla rassegna culturale “Oltre il Lago”.
Evento in Villa Raschi
In programma per domani, sabato 6 settembre, il secondo appuntamento storico, culturale e musicale di «Oltre il Lago», parte del festival «Bellezze interiori». Dopo il primo momento, sabato 10 maggio, a Villa Natta, ecco in arrivo il secondo organizzato dall’associazione «Tikvà». Domani, dalle 18, appuntamento in via Lugano 25 a Ronago. Dopo un calice di benvenuto, passeggiata nel giardino della villa per scoprirne le curiosità storiche. Pezzo forte della serata: concerto al tramonto per mano degli Alzamantes, band dalle note folk popolari. In caso di pioggia, l’evento avrà comunque luogo al coperto.