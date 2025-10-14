Tutto pronto per la 13esima Motoesposizione: appuntamento a novembre

L'esposizione sarà dedicata alle moto inglesi storiche: ci sarà una selezione di alta qualità dedicata a collezionisti e giovani.

Rombano i motori per la 13esima Motoesposizione organizzata dal Moto Club Asso: appuntamento sabato 1 e domenica 2 novembre.

Mostra dedicata alle moto inglesi

La mostra sarà dedicata alle moto inglesi e si tiene in concomitanza con la commemorazione dei caduti motociclisti a Civenna, predisposta dalla Federazione Motociclistica Italiana. L’esposizione è organizzata dal Moto Club Asso con la fattiva collaborazione del Moto Club di Carate Brianza, entrambi affiliati alla Federazione Motociclistica Italiana.

“Moto inglesi” è il titolo della motoesposizione monografica che propone anche quest’anno una selezione di alta qualità dedicata sia a collezionisti sia ai giovani. “Saranno esposti esemplari rari ed elegantissimi dei famosi marchi iconici d’oltremanica Triumph, Raleigh, Norton, Excelsior, BSA, Matchless e Ariel che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia del motociclismo, dagli anni ’20 agli anni ’70” spiega Guido Fumagalli, Presidente del Moto Club Carate Brianza.

Per decenni le moto inglesi sono state un riferimento fondamentale per tecnici e appassionati di tutto il mondo, tanto che si parlava di “scuola inglese” con riferimento a una serie di schemi costruttivi e di soluzioni tecniche tipici delle case britanniche, che differenziavano le loro moto da quelle costruite negli altri paesi. Nell’anteguerra diversi costruttori italiani e tedeschi hanno esaminato attentamente tali realizzazioni tecniche rimanendone influenzati, soprattutto per quanto riguarda le moto da competizione che spesso erano vincenti.

Regina della mostra, dominerà il centro della sala la Sunbeam model 90 racing 500cc del 1929 con cui Mario Colombo, pilota varesino, vinse al Circuito del Lario.

“E’ per noi un onore celebrare il 13° anniversario dell’evento con l‘esposizione di preziosi esemplari d’epoca dei marchi inglesi – dice il presidente del Moto Club Asso, Enrico Corti – La musica dell’epoca, le ricostruzioni scenografiche e la documentazione fotografica, video e tecnica faranno da sfondo all’evento. A disposizione dei visitatori i gadget e l’avvincente libro di Gianmarco Maspes “Cuori a pistone” dedicato ai campioni, alla storia d’Italia, agli aneddoti e alle vicende umane di un’epopea sportiva che ha reso celebre il Triangolo lariano e il Circuito del Lario in Italia e all’estero”.

L’evento gode dei patrocini del Consiglio regionale della Lombardia, della Provincia di Como, della Comunità montana del Triangolo lariano e dell’Amministrazione comunale di Asso.