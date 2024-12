Week end di cinema al teatro Sociale

L'organizzazione è in collaborazione con il circolo Arci Xanadu

Rassegna "35mm tra la luna e le stelle"

Quest'anno la rassegna "35mm tra la luna e le stelle" avrà un'edizione di Natale. Solitamente proposta nel calendario estivo e all'aperto, questa volta l'Amministrazione comunale ha voluto pensare anche alle vacanze natalizie. Così al teatro Sociale di Canzo ci sono in calendario due appuntamenti con il cinema anche sotto le feste: oggi, sabato 28 dicembre, e domani, domenica 29.

Due proposte: una per famiglie e una per i grandi

Si parte questa sera, sabato 28 dicembre, alle 21, con la pellicola "La signora Harris va a Parigi": una commedia deliziosa con una sceneggiatura brillante e un umorismo gustoso per un pubblico adulto. Domani, invece, domenica 29 dicembre, alle 16.30, l'evento è dedicato in particolare a bambini e famiglie con "La buona strega del Natale": è una spassosa commedia per tutti.