Alla Tenuta de l’Annunziata si celebra l’arrivo dell’autunno

L’autunno bussa alla porta con il suo prezioso bagaglio di nuove opportunità e un senso di cambiamento dal quale è bello farsi pervadere e che è giusto celebrare nel migliore dei modi. Anche Tenuta de l’Annunziata si prepara ad accogliere la nuova stagione, festeggiandone l’arrivo con la speciale serata “Riflessi di Luna” che andrà in scena proprio domenica 21 settembre, e due incontri di yoga e acqua yoga pensati per accompagnare gli ospiti in questo momento di passaggio. Relax, musica e benessere sono i tre ingredienti che faranno della serata un momento davvero speciale, di festa ma anche di riflessione e meditazione, in omaggio a una luna nuova che aprirà il suo ciclo proprio nella notte del 21, portando con sé un invito all’introspezione, alla purificazione e alla pianificazione di intenzioni e obiettivi futuri.

Una serata per se stessi