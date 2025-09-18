Le proposte

Alla Tenuta de l’Annunziata si celebra l’arrivo dell’autunno

Un momento di festa per corpo e mente.

Uggiate con Ronago · 18/09/2025 alle 17:40

Domenica 21 settembre, alla Tenuta de l’Annunziata, una serata sotto le stelle per celebrare l’equinozio d’autunno. Al Natural Resort a Uggiate con Ronago altri eventi.

La Tenuta de l’Annunziata saluta l’estate con “Riflessi di Luna”

L’autunno bussa alla porta con il suo prezioso bagaglio di nuove opportunità e un senso di cambiamento dal quale è bello farsi pervadere e che è giusto celebrare nel migliore dei modi. Anche Tenuta de l’Annunziata si prepara ad accogliere la nuova stagione, festeggiandone l’arrivo con la speciale serata “Riflessi di Luna” che andrà in scena proprio domenica 21 settembre, e due incontri di yoga e acqua yoga pensati per accompagnare gli ospiti in questo momento di passaggio. Relax, musica e benessere sono i tre ingredienti che faranno della serata un momento davvero speciale, di festa ma anche di riflessione e meditazione, in omaggio a una luna nuova che aprirà il suo ciclo proprio nella notte del 21, portando con sé un invito all’introspezione, alla purificazione e alla pianificazione di intenzioni e obiettivi futuri.

Una serata per se stessi

La serata si aprirà alle 19 con un rilassante aperitivo da sorseggiare sulle note di un raffinato DJ set, godendo della selezione dei cocktail elaborata dal bartender della Tenuta, accompagnata da un elegante buffet con proposte salate e dolci, curato dallo chef Domenico Ruberto, gastronomy director della struttura. A seguire, l’atmosfera si farà più intima e profonda grazie alla voce di Leila Cremona, esperta in meditazione guidata, che accompagnerà gli ospiti in un percorso dedicato alla Luna Nuova, invitandoli a prendersi un momento per sé, per respirare, ricaricare le energie e mettere a fuoco le proprie intenzioni.

A tutti i partecipanti sarà fornito un Kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo. In caso di maltempo, la serata si svolgerà a bordo della piscina interna della zona benessere.

Yoga protagonista

Ma le iniziative “di benvenuto” alla stagione autunnale non finiscono qui. Il 19 e il 28 settembre, infatti, Tenuta de l’Annunziata sarà teatro di altri due momenti dedicati alla ricerca di un rinnovato equilibrio di mente e corpo in armonia con i cicli della natura, dove il grande protagonista sarà lo yoga. A guidare gli ospiti un’insegnante certificata Yoga Alliance, specializzata in Hatha Yoga e Yin Yoga.

Venerdì 19

Si parte venerdì 19 alle ore 18 con un’esperienza innovativa, quella dell’Acqua Yoga, una pratica estremamente coinvolgente e rilassante che si svolge all’interno della piscina riscaldata: l’acqua accoglie il corpo, alleggerendolo e liberandolo dalla gravità. Ogni movimento diventa così una carezza, un’opportunità per sciogliere le tensioni senza pesare sulle articolazioni. Immergersi e sincronizzare il respiro con il fluire dell’acqua crea una profonda sensazione di pace, in un’atmosfera che calma la mente e libera dallo stress. La sessione di Acqua Yoga avrà una durata di 45 minuti e sarà preceduta da un’ora da trascorrere negli ambienti del Centro Benessere della Tenuta, e seguita da un aperitivo servito ai tavoli del Tree Cocktail Bar & Bistrot, dove concludere la giornata di relax sorseggiando un drink accompagnato da una selezione di finger food.

Domenica 28

Domenica 28 settembre la giornata inizia alle 9 del mattino. Il percorso prevede una sessione di 90 minuti di yoga accompagnato dal suono delle campane tibetane, per un’esperienza di grande impatto emotivo. La presenza delle campane tibetane, infatti, enfatizza i benefici della disciplina: le loro vibrazioni risvegliano e purificano i chakra liberandoli da blocchi e tensioni, come una sorta di massaggio sonoro che contribuisce a raggiungere un livello di consapevolezza superiore, migliorando la concentrazione e la chiarezza mentale. L’esperienza si conclude con l’ingresso al Centro Benessere dove, durante le quattro ore incluse nell’esperienza, sarà possibile godere appieno di tutti i servizi offerti: piscina coperta con musica subacquea, idromassaggio, percorso Kneipp, hammam, bagno turco, sauna finlandese e sauna alle erbe, docce emozionali, fontana del ghiaccio, solarium e tisaneria.

Tenuta de l’Annunziata, filosofia del benessere

Gli eventi benessere del 19, 21 e 28 settembre sono piena espressione della filosofia di Tenuta de l’Annunziata, un luogo magico e perfettamente integrato nella natura che lo circonda, che in autunno regala scenari di grande poesia. Come avviene per il bosco bioenergetico, vero e proprio parco del benessere in cui, circondati dal foliage, il piacere di una passeggiata nella natura si trasforma in un momento di rinascita psico- fisica, secondo i principi del Forest Bathing e della Forest Therapy. Per godere appieno di tutte le opportunità offerte dalla Tenuta, è possibile prolungare la permanenza in Tenuta con un soggiorno nelle eleganti camere del Natural Relais.

