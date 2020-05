Come si va a Messa? Dal 18 maggio tornano le celebrazioni con concorso di popolo, ma le regole saranno rigidissime per evitare assembramenti e consentire un ritorno in sicurezza alla fede vissuta dal vivo.

Come si va a Messa? In un video le regole

Su Settegiorni in edicola, il prevosto della Comunità pastorale magentina, don Giuseppe Marinoni, spiega alcune regole generali. Ma ha voluto fare di più, preparando un video che può diventare un vero vademecum per il ritorno in chiesa. Misure valide per tutte le parrocchie, anche quelle del nostro territorio.

Le novità

Igienizzazione, mascherina, guanti, accesso contigentato e con misura della temperatura, accessi limitati, nuove modalità per ricevere la Comunione. Bandito lo scambio della Pace, non ci si inginocchia più e non ci si deve fermare in chiesa o sul sagrato. E’ il sacerdote ( o ministro laico) a portare la comunione ai fedeli, usando guanti, gel e mascherina.

