Allarme furti, schierata la Polizia locale: “Monitoraggio quotidiano dalle 17 alle 19”

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Allarme furti, l’Amministrazione comunale di Appiano Gentile schiera la Polizia locale.

Allarme furti

Tre intrusioni da parte di topi di appartamento hanno creato non poca apprensione, tanto da spingere il sindaco Fabrizio Rusconi a intervenire in maniera tempestiva. “Sono episodi odiosi e allarmanti – chiarisce subito il primo cittadino – Partiamo da un presupposto: ogni furto è un furto di troppo ed è per questo motivo che ci siamo mossi per quanto ci compete. Il controllo della Polizia locale, tramite appositi pattugliamenti è quotidiano”. Ovviamente, l’orario scelto è quello più “caldo”. “Dalle 17 alle 19 i nostri agenti sono presenti sul territorio. Un ‘organizzazione del servizio che mira a fornire un supporto alla popolazione e, nel contempo, svolgere una funzione di tipo deterrente. Inoltre, sono in contatto con la locale Stazione dei Carabinieri che si è attivata aumentando i controlli”. Il 12 novembre, infine, incontro con la popolazione proprio in materia di sicurezza insieme al maresciallo Salvatore Basso.

Massima allerta

“In città abbiamo poi il Comitato sicurezza che, a fronte di un contenuto pagamento semestrale, fornisce la presenza di una guardia giurata in orario notturno. Cercherò di parlare col sodalizio per capire se è possibile anticipare l’orario di controllo: i furti avvengono principalmente dalle 17 alle 19”. Due gli episodi segnalati in via Mirabello mentre in via Ortelli un’anziana di 74 si è trovata a tu per tu coi ladri. In questo caso, però, l’allarmante episodio è avvenuto intorno alle 9.30: la pensionata è rientrata nella sua abitazione e, dopo aver varcato la porta sul retro, si è trovato di fronte un uomo. Indossava una maglia con la scritta «Polizia» e teneva in mano una paletta segnaletica. La donna ha chiamato il 112 e mentre chiedeva aiuto l’uomo si è dato alla fuga, seguito da un complice col volto coperto da un passamontagna, anche lui all’interno della casa. A soccorrere la donna, due vicini. Rubati 500 euro in contanti, orologi e gioielli.

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