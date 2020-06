Lunedì 29 giugno 2020 alle 20.30 presso il piazzale dell’oratorio di Brenna la comunità finalmente potrà dare l’ultimo a Umberto “Tino” Consonni, scomparso lo scorso marzo a causa del coronavirus.

Brenna dà l’ultimo saluto al suo Umberto “Tino” Consonni

E’ stato un dolore immenso per tutta la comunità. Una perdita che ha segnato il paese. Tino, che era stato assessore all’Istruzione e alla Cultura e anche presidente dell’Ac Brenna, era conosciuto da tutti in paese. Una vera colonna portante per Brenna che ora finalmente vuole e può dargli un ultimo saluto degno di chiamarsi tale. Fin’ora infatti le restrizioni per la pandemia non l’avevamo reso possibile.

L’appuntamento è lunedì 29 giugno 2020 alle 20.30 presso il piazzale dell’oratorio di Brenna. Per motivi organizzativi legati ai protocolli del momento l’ingresso sarà solo dal piazzale chiesa lato bar oratorio. Chi volesse partecipare è pregato di arrivare con un po’ di anticipo.