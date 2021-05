Canottaggio lariano nel weekend tanti remi nostrani in gara a Gavirate 

Canottaggio lariano l’8-9 maggio appuntamento importante con il Meeting Nazionale.

Canottaggio lariano nelle regate Master al via ben 38 equipaggi della Canottieri Lario, seconda per numero

Dopo aver tributato l’estremo saluto al suo campione Filippo Mondelli, il canottaggio lariano si appresta a vivere un intenso weekend remiero. Nel prossimo fine settimana nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio infatti saranno tante le società nostrane che parteciperanno al Meeting di Gavirate che presenterà due appuntamenti davvero importanti. Il primo è il Meeting Nazionale di Società, Universitari che vedrà al via 61 sodalizi per un totale di oltre 1170 atleti iscritti. Il secondo appuntamento organizzato sulle acque di Gavirate sarà riservato al Meeting Internazionale Master che vedrà in acqua ben 36 società remiere provenienti dalla Lombardia padrona di casa e da Piemonte e Liguria, oltre che dalla Puglia, Sicilia ma anche dalla Germania per un totale di oltre 300 atleti e 145 equipaggi. La Canottieri Gavirate padrona di casa è la società con il maggior numero di equipaggi a caccia del podio, ben 39, ma subito dietro troviamo con 38 equipaggi la Canottieri Lario che annuncia di essere protagonista con i suoi atleti. Presenti anche le altre società lariane compresa la SC Tremezzina al via con un solo singolo.