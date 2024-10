Cosa fare a Como e Provincia nel weekend: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Erba e provincia

Asso - Domenica 13 ottobre arriva il primo di tre appuntamenti promossi da Asso Incontra dedicati alle castagne e ai gustosi piatti della tradizione. Dalle 12 in piazza Mercato sarà possibile degustare cassouela con polenta, polenta e zola, polenta e funghi, panini con salamella, patatine e per merenda delle frittelle di mele e vin brulè, con anche la possibilità di asporto. Per tutto l’evento saranno presenti uno spazio giochi dedicato ai bambini e un piccolo mercatino di prodotti tipici. Gli altri due appuntamenti si terranno le domeniche successive: 20 e 27 ottobre.

Bellagio - La parrocchia, la Proloco Bellagio e l’azienda Ag Verde organizzano "Autunno in festa": appuntamento alla Residenza Bellagio domenica 13 ottobre dalle 14.30. L’iniziativa prevede tante attività rivolte a grandi e piccini: dalla ludoteca dei giochi d’una volta con la super pista di trottole, ai canti del Coro Alpini di Fino Mornasco, fino alla condivisione di una merenda gustosa a base di castagne e vin brulè, panini con la salamella e col salame, torte e dolci autunnali. Un’occasione per condividere un momento di festa e accogliere a pieno l’autunno, in compagnia di adulti e bambini.

Caslino d’Erba - Castagnata degli Alpini domenica 13 ottobre. Dalle 12 appuntamento per tutti alla baita delle penne nere, per il pranzo (su prenotazione entro sabato 12 ottobre a Pasquale 3382676610). Il menù prevede affettati, lasagna, brasato con polenta, torta, acqua e caffè. Dalle 14.30 castagne per tutti. Il 30% di quanto raccolto durante l'evento sarà devoluto alla raccolta fondi "uniti per Michael", dedicata a Michael Bettini.

Cesana Brianza - In paese tre weekend dedicati alle castagnate non solo per deliziare i palati, ma anche fare del bene. Parte del ricavato delle sagre delle castagne dei fine settimana del 12-13, 19-20 e 26-27 ottobre, che si terranno tutte in via Pascoli, sarà infatti destinato all'associazione Agatha in cammino che si occupa di riunire e aiutare le donne affette da patologie oncologiche, sostenendo la ricerca in collaborazione con Fondazione Veronesi: proprio a un progetto portato avanti quest'anno insieme all'ente saranno devoluti i fondi. La prima castagnata sarà quella della Pro loco, a seguire quella organizzata dall'asilo "Redaelli" e infine quella degli Alpini.

Sormano - Giornata del contemporaneo. Per gli amanti dell’arte, sabato 12 ottobre è previsto un appuntamento imperdibile alla Fondazione Sormani/Prota-Giurleo. L’occasione sarà la ventesima giornata del contemporaneo, che vuole raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese. La Casa dei Quadri in via Monte San Primo sarà aperta dalle 9.30 alle 20. Sarà possibile vedere tutte le opere in esposizione, ma sarà anche un’occasione per godere di esperienze visive e letterarie. Alle 14 l'artista spagnola Alicia Iglesias parlerà dell'ispirazione per la sua opera trovata nell'Erbario di Emily Dickinson. Alle 15 sono invece previste letture poetiche di Alina Rizzi, Nello Evangelisti e Grazia Tagiente e lettura di prosa di Nadia Del Gaudio. Alle 16 Linda Scarpenti e Tiziana Mazza si alterneranno nell'intervista impossibile a Virginia Woolf. La partecipazione è gratuita. Valbrona - La Sportiva Valbronese organizza la54a Sagra della Castagna nell'area feste di via Milano: appuntamento alle 9 per l'apertura della sagra, alle 10 laboratorio didattico, alle 12 pranzo con i sapori d'autunno; nel pomeriggio alle 15.30 esibizione del Corpo musicale "S. Cecilia" di Valbrona, alle 17.30 vin brulè. Durante la giornata sarà possibile acquistare castagne locali e prodotti derivati, nonché di ammirare l'esposizione dei lavori degli studenti della primaria "Carlo Sala".



Alle 16 saranno recitati i vespri e a seguire la processione accompagnata per le vie della frazione dal corpo musicale di Cesana Brianza.

Al termine del corteo religioso sarà allestito un rinfresco sul sagrato della chiesa di San Lorenzo e si svolgerà un’asta con incanto.

Al Crotto del Boeucc tornerà l’ormai tradizionale pigiatura dell’uva, in programma alle 16 organizzata dai Contadini della Brianza. Dalle 17 teatrino burattino «Truciolo e il lupo» in via XXV Aprile. In oratorio bocce e giochi della tradizione dalle 14.30 alle 18, gonfiabili per i piccoli e percorso a ostacoli.

I Paisan riproporranno la tradizionale rievocazione storica della battaglia di Carcano-Tassera del 1160: corteo storico al via dalle 15 da via Basso Formiano, preceduto da gonfaloni, musici e sbandieratori che attraverserà via Volta e piazza Roma davanti al Municipio per il volteggio delle bandiere. Albavilla - Festa dei Crotti: si continua nel fine settimana con la pigiatura dell’uva e il concerto itinerante della banda Santa Cecilia. Proseguirà domani, sabato 12, e domenica 13 ottobre, la Festa dei Crotti con tante iniziative. L’apertura dei crotti sabato sarà alle 17.30; domenica invece dalle 9. Anche per domenica 13 proseguiranno le iniziative del weekend precedente. Dalle 14.30 concerto itinerante della banda Santa Cecilia: partirà dal Crotto Italia e girerà per le vie del paese. All’Astrocrotto gestito dal Gruppo Astrofili Lariani, sarà possibile visitare l'osservatorio astronomico e osservare alcuni oggetti del cielo diurno e notturno; fare degustazione dell’Ippocrasso, vino speziato di ricetta medievale, prodotto al Crotto. In Villa Giamminola, esposizione dedicata alla storia dell’associazione in occasione dei 50 anni con telescopi autocostruiti in diverse epoche e antiche mappe lunari risalenti al XIX secolo.Al Crotto del Boeucc tornerà l’ormai tradizionale pigiatura dell’uva, in programma alle 16 organizzata dai Contadini della Brianza. Dalle 17 teatrino burattino «Truciolo e il lupo» in via XXV Aprile. In oratorio bocce e giochi della tradizione dalle 14.30 alle 18, gonfiabili per i piccoli e percorso a ostacoli.I Paisan riproporranno la tradizionale rievocazione storica della battaglia di Carcano-Tassera del 1160: corteo storico al via dalle 15 da via Basso Formiano, preceduto da gonfaloni, musici e sbandieratori che attraverserà via Volta e piazza Roma davanti al Municipio per il volteggio delle bandiere.

Si invitano dunque i cittadini a donare coperte in buono stato, per garantire un aiuto concreto alle persone in difficoltà del territorio. Lipomo - È in programma per sabato 12 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 all’oratorio di Lipomo una raccolta di coperte per le persone di Como senza dimora.«L'inverno sta arrivando e non tutti hanno la fortuna di passarlo al caldo – dice Gianluca Leo, vicesindaco di Lipomo – Per questo abbiamo organizzato una raccolta di coperte destinata alle persone senza dimora. La richiesta di aiuto è arrivata dall'associazione Como Accoglie, che ha modo di lavorare e monitorare questa realtà sociale. A partire dalla loro richiesta ci siamo attivati insieme a loro, alla nostra parrocchia che ci ha prestato l'oratorio e all'associazione Il Poeta Sognatore Simone, da sempre istituzione per le questioni umanitarie che toccano il nostro paese».Non si tratta della prima raccolta benefica che viene organizza a Lipomo. «Siamo felici di riuscire a organizzare diverse raccolte umanitarie, grazie a una rete operativa ormai radicata e strutturata, grazie alla quale è possibile far incontrare il bisogno con la solidarietà - aggiunge Leo - Il nostro sogno è che questa rete si ingrandisca, grazie alla collaborazione di Comuni, enti e associazioni: abbiamo davanti anni difficili e l'unica via per affrontarli è quella che camminiamo insieme, nella stessa direzione».Si invitano dunque i cittadini a donare coperte in buono stato, per garantire un aiuto concreto alle persone in difficoltà del territorio. Montorfano - Torna la tradizionale castagnata al Lido di Montorfano: organizzata anche per questa domenica, 13 ottobre, dalla Polisportiva Montorfano 1981 Asd. Come da tradizione, sono state due le domeniche dedicate alle birolle con la Polisportiva: anche domani, dalle 10 e per tutta la giornata, sarà possibile gustare deliziose castagne preparate dai volontari e anche fare del bene. Sarà infatti presente un banchetto del Comitato Maria Letizia Verga che si potrà sostenere per dare un aiuto alla ricerca contro le leucemie. Tutti sono invitati a partecipare.

Cosa fare a Como e provincia

Lurate Caccivio - La nobile arte degli scacchi ritorna, ancora una volta allo Spazio Volta 3. Appuntamento da non perdere nella sede della biblioteca con un torneo dedicato agli appassionati scacchisti. Il pomeriggio da segnare in agenda sarà quello di sabato 12 ottobre, proprio in via Volta. All’interno del polo culturale, infatti, avrà luogo la seconda edizione del torneo di scacchi con formula semilampo. Sarà su cinque turni con abbinamento italo-svizzero, con tempo di riflessione di 15 minuti. Registrazione dei partecipanti alle 14.30 e inizio del primo turno mezz’ora più tardi. Ci si potrà preiscrivere contattando i seguenti recapiti: gioferloni@gmail.com o 389-1550848. Verranno premiati i primi tre classificati, la miglior donna, il miglior under 14 e il miglior over 65.

Appiano Gentile - Due giorni alla scoperta delle tradizioni locali. Due giorni da vivere al parco di Villa Rosnati circondati dai colori dell’autunno. Ritorna l’immancabile appuntamento di ottobre offerto dagli infaticabili volontari della Pro loco. Si comincerà proprio sabato 12 ottobre con l’apertura della cucina alle 20. Tre i menù previsti: il primo con pizzoccheri, salsiccia alla griglia con verdure grigliate, dolce e caffè; il secondo con crespelle prosciutto e formaggi, salsiccia alla griglia con verdure, dolce e caffè; il terzo, per bambini, con pasta al pomodoro, patatine e dolce. Domenica, invece, possibilità di pranzare. Alle 10, mercatino "In Regalo", prodotti agricoli locali, battesimo della sella, laboratorio del gruppo fotografico "Autoscatto", mostra "Arti e Mestieri", laboratorio sulla zucca gigante. Nel pomeriggio intrattenimento con Dj Mercuri, esibizione della junior e senior band del Corpo musicale di Appiano Gentile, merenda con pane e Nutella, premiazione della zucca più bella, apericena e gran finale con le fontane danzanti.



Valmorea - Al via gli appuntamenti con "ViviLibro", la nuova rassegna ideata e voluta dalla commissione Cultura di Valmorea. Gli incontri porteranno gli appassionati alla scoperta degli autori del territorio e delle loro proposte letterarie. Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre, alle 16.30, nella biblioteca «Petra Bernasconi» di via Roma: l’ospite sarà Gaspare Trej, che presenterà il suo libro dal titolo «Le storie dello zio Gas». Si tratta di una raccolta di favole per bambini nate per gioco dalla fantasia dell’autore, per poi trovare una nuova veste sulla carta stampata. L’incontro prevede anche la lettura di due fiabe, tra cui una inedita.

Olgiate Comasco - sabato 12 e domenica 13 ottobre "Festa dell’autunno" all'oratorio di Somaino. Si comincia sabato, a partire dalle 18 nel salone San Giuseppe: aperitivo, servizio bar, prelibatezze del crotto e le immancabili caldarroste. Montano Lucino - domenica 13 ottobre, organizzata dal Comune con il gruppo Alpini del paese, "Passeggiata d'autunno", alla scoperta delle biodiversità del territorio. Il ritrovo è previsto per le 9 al centro civico di via Varesina. Montano Lucino - sabato 12 e domenica 13 ottobre "Castagnata Alpina". Apertura sabato dalle 11 alle 21, domenica dalle 11 alle 18,al centro civico di via Varesina. Caldarroste, salamelle e un buon bicchiere di vino, accompagnati dall’inconfondibile spirito conviviale degli Alpini. Olgiate Comasco - sabato 12 ottobre, dalle 18 nel salone del centro sportivo in località Pineta "Sapori e colori della Calabria". Evento organizzato dal Vespa Club Olgiate Comasco e dal Comune. Piatti della tradizione calabrese, musica della stessa regione e karaoke.

Cosa fare a Cantù e nel marianese

Fino Mornasco - Croce Verde Fino Mornasco festeggia 50 anni dalla sua fondazione. Domenica 13 ottobre ci sarà un ricco programma di eventi, tra cui la presentazione del libro realizzato in collaborazione con il Giornale di Cantù e il contributo di preziosi sponsor. Ecco il ricco programma: alle 8.30 commemorazione del presidente fondatore alla sede di via Ticino 14, con l’alzabandiera e il posizionamento di una corona floreale al monumento di Piero Bianchi, accompagnati da un bandista del Corpo musicale «Giuseppe Verdi» che intonerà «Il silenzio»; formazione del corteo che si dirigerà alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano per la celebrazione della messa delle 10; inaugurazione e benedizione di un nuovo mezzo di trasporto in piazza Odescalchi, un Doblò attrezzato per il trasporto dei disabili, con la banda. Dalle 11.30 saluto alle autorità presso l’Ottagono del parco comunale, consegna attestati ai soci fondatori, presentazione del libro «Croce Verde di Fino Mornasco. Con voi, per voi». Sarà inoltre possibile avere l’annullo postale celebrativo. A seguire pranzo a buffet.