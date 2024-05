Festa bellissima per i primi vent'anni della Protezione civile - FOTO E VIDEO

Festa riuscita, cerimonia bellissima - anche toccante nel ricordo dei volontari scomparsi - a Olgiate Comasco per i primi vent'anni della Protezione civile.

Protezione civile, una risorsa preziosa

Domenica 26 maggio, nella suggestiva cornice di Villa Peduzzi, resterà scolpita nella memoria dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Festeggiati i 20 anni di attività e premiati con riconoscimenti i soci con più anni di appartenenza al sodalizio. Ribadito da tutte le autorità intervenute, in primis il sindaco Simone Moretti, affiancato dal primo cittadino di Beregazzo con Figliaro Luigi Abati, il fondamentale apporto garantito dai volontari. Giuseppe Bernasconi, responsabile del servizio Protezione civile dell'Amministrazione provinciale di Como, ha puntualizzato il ringraziamento ai volontari del gruppo comunale di Olgiate Comasco e agli altri gruppi presenti (Terre di Frontiera, Solbiate con Cagno, Gesc Montano Lucino, Volontari del Lario di Fino Mornasco: "La Provincia di Como è orgogliosa di avervi tutti, veramente tutti, sul proprio territorio".

I riconoscimenti

Una decina i volontari presenti da almeno 15 anni e premiati domenica: il coordinatore Fabrizio Di Stefano (15), Rocco Pagnotta (16), Maria Lina Petitto (17), Katia Bignami (17), Pasquale Avignone (18), Salvatore Messina (19), Giovanni Maltecca (19), Aquilino Forte (20), Gennaro Inghilterra (20) e Aldo Mengozzi (20). Menzione speciale per Luciana Fusi, ex dipendente comunale che ha ricoperto anche il ruolo di referente operativo comunale per la Protezione civile, e per Giuseppe Bottinelli, ideatore del gruppo comunale nel 2004 durante l'Amministrazione di Maria Rita Livio. A celebrare l'anniversario numero venti, un libro che ripercorre la storia del gruppo comunale di Protezione civile: una pubblicazione realizzata in collaborazione tra il Giornale di Olgiate e la Protezione civile, a cura di Nicola Gini, responsabile di redazione, in sinergia con i volontari di Protezione civile.

Il ricordo dei volontari scomparsi

Un momento toccante è stato dedicato ai volontari scomparsi: Luigi Bignami, Angelo Leoni, Alfonso Larghi, Vanni Cerchiari, Cataldo Mastrosimone, Ferruccio Alessandrini, Martino Ceresa e Giovanni Guzzo. Un minuto di silenzio concluso con l'applauso scrosciante di tutti i numerosi presenti.

La benedizione e l'appello a diventare volontari

Al termine della cerimonia, prima di lasciare spazio al rinfresco e alle attività e dimostrazioni proseguite per tutta la giornata, il parroco don Flavio Crosta ha impartito la benedizione ai volontari e ai mezzi. L'importanza della festa è stata evidenziata dal coordinatore Fabrizio Di Stefano anche per invitare nuove leve a farsi avanti, aiutando il ricambio generazionale all'interno del gruppo comunale di Protezione civile.