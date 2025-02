Il cantiere in centro modifica la viabilità: due mesi di disagi

Da lunedì 17 febbraio cantiere in via Lucini a Olgiate Comaschi per la rimozione dei grandi blocchi di cemento e per la costruzione della nuova scalinata di accesso al parco comunale di Villa Camilla.

Viabilità al contrario

Fino al 21 aprile i lavori in centro comporteranno la rivoluzione della viabilità. Di fatto la circolazione nella zona interessata dal cantiere sarà regolata con un gironcino al contrario rispetto alla viabilità normale.

Le modifiche

Non si potrà transitare da via Lucini a via Garibaldi, a salire da via Volta svolta obbligatoria in via Roncoroni, quest’ultima strada quindi sarà percorribile in senso opposto a quello consueto, infine con svolta obbligatoria a destra su via Tarchini. Di conseguenza da via Tarchini non si potrà accedere a via Roncoroni in direzione di via Volta. Via Garibaldi sarà percorribile al contrario con ingresso da via Tarchini e poi svolta a sinistra all’intersezione con via Lucini. Da piazza Volta si dovrà scendere in via Volta con obbligo di svoltare a destra all’altezza dello stop nei pressi del Municipio.

Disagi inevitabili

Per un paio di mesi inevitabilmente ci saranno disagi, in particolare per i residenti e le attività commerciali. Per illustrare le modifiche alla viabilità, il Comune ha incontrato i residenti e i commercianti in una riunione ben partecipata.