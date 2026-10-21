Incredabili, una mattinata da veri Carabinieri

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Una mattinata da veri Carabinieri per gli Incredabili.

Gli Incredabili fanno visita alla Stazione dei Carabinieri

Sabato 17 ottobre i ragazzi con disabilità dell’associazione di Appiano Gentile hanno fatto visita alla Stazione guidata dal comandante Salvatore Basso. “L’idea è nata parlando con mia figlia Valentina, segretaria del sodalizio, e col presidente Alessio Caiafa – spiega il vice Andrea Corti – Appiano Gentile è molto legata ai suoi Carabinieri e volevamo che anche i nostri ragazzi potessero conoscere da vicino questo mondo”. Detto, fatto. Alle 10.30 gli Incredabili hanno partecipato a un “tour” guidato.

Visita e amicizia

“Hanno potuto vedere la struttura e conoscere i militari, tra cui uno in mimetica – prosegue Corti – I ragazzi sono felicissimi. Dopodiché sono salite sulle auto, hanno provato i giubbotti antiproiettile e si sono intrattenuti con i Carabinieri”. Al termine hanno ricevuto io diploma di Carabiniere speciale. “Uno a uno sono entrati nell’ufficio del comandante e lui ha apposto una firma sul diploma. Prima di questa visita, gli uomini dell’Arma sono anche venuti a trovarci nella nostra sede in oratorio e ci hanno promesso che torneranno in futuro”.

Cena insieme nel fine settimana

L’associazione, infine, sabato 24 ottobre, sempre negli spazi oratoriali, ha in programma una cena benefica a sostegno della sezione comasca dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Quanto ricavato – gli iscritti sono 145 – andrà a sostegno dei progetti dell’associazione. A servire ai tavoli saranno proprio gli Incredabili.