L'impresa solidale di Ghielmetti regala a "Casa di Gabri" 7mila euro

L'impresa solidale di Christian Ghielmetti regala a "Casa di Gabri" 7mila euro. Tanto hanno fruttato i 3mila chilometri percorsi in bicicletta per raggiungere Lisbona. Un impresa titanica che non solo ha permesso di raccogliere fondi a favore della struttura ma anche di sensibilizzare la popolazione.

Ghielmetti sul palco di "FestAgorà"

L'atleta è salito sul palco alle 22, ieri sera, sabato 27 agosto, durante la manifestazione "FestAgorà" per ricevere il “Trofeo solidarietà", edizione 2022. “L’emozione più grande è stata la finalità, lo scopo benefico: raccogliere fondi per i bimbi bisognosi - ha dichiarato Ghielmetti - Ho vissuto un viaggio splendido attraverso quattro nazioni, mare, montagne, colline e città, arricchito dalle persone che ho incontrato. Un’esperienza bellissima, appagante, unica, che ripeterò sicuramente l’anno prossimo, con una nuova destinazione". A fare da cornice a un momento così sentito la manifestazione organizzata da "Agorà 97": la serata è iniziata verso le 19, con l'apertura della cucina. Grande afflusso di ospiti sin da subito, soprattutto per la cena. Le persone sono aumentate nel corso della serata grazie anche all'ottimo dj set: si è rivelato un successo. Musica e balli di gruppo hanno coinvolta la folla, che si è unita alle danze. In più, una grande area bambini ha tenuto occupati i più piccoli. Tanti giochi per tutte le età, un modo per coinvolgere tutti.

La festa continuerà anche oggi

Nel pomeriggio di oggi, domenica 28 agosto, il Circolo Scacchi La Torre propone un Torneo di Scacchi e non mancherà l’aspetto sportivo con dimostrazioni di danza con Studio D Danza Arte e Movimento, di judo con ASS Nippon Malnate e Ginnastica Ritmica, con ASD Fenix di Uggiate Trevano.

La musica sarà protagonista insieme alla buona cucina: dalle 10 alle 15 in console il Dj Arthur Zuccarino e nel pomeriggio con il gruppo musicale che non ha bisogno di presentazioni 7grani.

A chiusura di questo a dir poco ricchissimo programma di "FestAgorà" non poteva mancare una mostra di Auto d’Epoca grazie al Gruppo Rood Vec da fruntiera.

Un interminabile programma per tutti gli Amici di Agorà 97, i bambini, le famiglie e perché no…gli amanti della buona cucina e della buona musica.

Si riparte quindi con una voglia quasi irrefrenabile di stare insieme, un entusiasmo alle stelle per due giorni di condivisione che permetteranno una ulteriore crescita di Agorà 97 grazie alla presenza di tanti Amici e un maggiore radicamento nel territorio tra associazioni in nome del pieno significato dell’essere volontari a supporto di nuove progettualità.