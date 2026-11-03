L’oratorio di Appiano Gentile cerca volontari

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Aiuto compiti e doposcuola, volontari cercansi: un’occasione per mettere a disposizione un po’ del proprio tempo e accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico e nella crescita. L’oratorio di Appiano Gentile è alla ricerca di volontari disponibili a dare una mano nel servizio di aiuto compiti e doposcuola, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

L’oratorio chiede aiuto

Si tratta di un’opportunità concreta per rendersi disponibili nei confronti dei più giovani, accompagnandoli nello svolgimento dei compiti e sostenendoli nel loro percorso scolastico. Non occorre fare grandi cose: anche un po’ del proprio tempo, le proprie conoscenze e la disponibilità ad ascoltare possono diventare un aiuto importante per i ragazzi.

Il doposcuola, infatti, non è soltanto un momento dedicato allo studio, ma anche un punto di incontro, relazione e crescita, nella quale gli adulti possono offrire una presenza attenta e incoraggiante.

La partecipazione è essenziale

Diventare volontari significa contribuire alla vita dell’oratorio e partecipare, con semplicità e generosità, alla costruzione di una comunità capace di prendersi cura delle nuove generazioni. Per ricevere informazioni e conoscere le modalità di collaborazione è possibile contattare la referente telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero: 335.1865666.