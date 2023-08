Progetto Giovani Cantù: la società brianzola organizza nuove leve per la nuova stagione 2023/24.

Progetto Giovani Cantù: il PGC non si ferma mai e cerca campioncini nati dal 2011 al 2018

Mentre uno dei suoi ultimi "prodotti" il lungo 2008 Luca Bandirali sente profumo di medaglia agli Europei Under16, il Progetto Giovani Cantù sta già guardando al futuro e a nuove giornate "Open days" per reclutare i campioncini di domani. Il PGC infatti ha organizzato nuove leve sia per il suo settore giovanile che per il centro minibasket al grido di “GIOCA CON NOI”! Un vero e proprio invito pubblico rivolto a tutti i ragazzi che amano la palla a spicchi e che vogliono mettersi alla prova in una delle società più prestigiose e vincenti d'Italia.

Queste le due nuove date delle leve PGC

SABATO 2 SETTEMBRE: presso le scuole medie di via Colombo a Cantù

ore 14-15.30 annate 2011-2012

ore 15,30- 16.30 annate 2017-2018

ore 16.30. 17.30 annate 2015-2016

ore 17.30-18.30 annate 2013-2014

SABATO 9 SETTEMBRE; presso le scuole medie di via Colombo a Cantù

Gli interessati possono pre-registrarsi sulla pagina apposita sul link: https://www.pgccantu.it/gioca-con-noi/