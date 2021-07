Ribaltamento in via Donizetti, coinvolta una persona

Ribaltamento in via Gaetano Donizetti, a Monguzzo, coinvolto un uomo.

Ribaltamento, mezzi di soccorso usciti in codice rosso

E' successo alle 16.15 circa, a Monguzzo: in via Gaetano Donizetti è stato lanciato l'allarme per un incidente stradale, con ribaltamento di un veicolo. Risulta coinvolto un uomo di 62 anni. Ricevuta la richiesta di intervento, sul posto si è portata un'ambulanza della pubblica assistenza Sos di Lurago d'Erba. Il mezzo di soccorso è uscito in codice rosso. Allertati anche i Carabinieri. Durante l'intervento di soccorso, fortunatamente, il codice è stato ridimensionato a verde.