Ristorexpo sarà presentata martedì 6 luglio a Lariofiere di Erba.

Ristorexpo, nuova edizione

Il salone professionale dedicato al settore Horeca, frutto della collaborazione fra Lariofiere e Confcommercio è pronto a svelarsi. La manifestazione, espressione e sintesi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del fuori casa, è diventata nel tempo un brand consolidato e ha saputo guadagnare un posto privilegiato fra gli eventi di settore con un pubblico specializzato di più di 20.000 operatori. Ristorexpo è in programma dal 26 al 29 settembre. E martedì 6 luglio la nuova edizione, la numero 23, sarà presentata con una conferenza stampa alle 11 proprio a Lariofiere.

Una grande manifestazione

A Ristorexpo saranno protagonisti associazioni di categoria, arredi, attrezzature e prodotti per alberghi, bar, ristoranti e pizzerie. Prodotti alimentari, preparati alimentari per la ristorazione, strumenti e apparecchiature elettroniche e molto altro ancora. Previsti 200 espositori dislocati nei tre padiglioni dedicati a ristoranti, pizzerie, fast food e take away, catering, ristorazione collettiva, bar, pub, birrerie, gelaterie, pasticcerie, wine bar, discoteche, alberghi e strutture di accoglienza, distributori, grossisti e altro ancora.