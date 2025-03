Serie D: Cermenate vince contro Limbiate

Vittoria da tre punti in Serie D per la Rusconi Arredamenti Cermenate che, lontano dalle mura amiche, ha la meglio di Limbiate per 3-0.

Nuova vittoria in Serie D

Buon avvio di primo set per le virtussine (0-3, 2-8). Le padrone di casa non riescono a ricucire (6-12, 11-17, 16-21), lasciando a Cermenate il parziale 20-25. Avvio di secondo set equilibrato fino al 15-15, quando è la formazione di coach Caccamo a portarsi avanti (15-18, 17-21). Limbiate non reagisce 20-23) e la Rusconi Arredamenti chiude 20-25 il parziale. Buon avvio di Cermenate nel terzo set (2-4, 6-11), che mantiene sempre il gap sulle avversarie (9-15, 15-22), andando a chiudere 21-25 il parziale, vincendo l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato la Rusconi Arredamenti ospiterà sabato 29 marzo 2025 alle ore 17.30 a Cermenate.

Info match

Serie D Femminile - FIPAV Lombardia - ventesima Giornata di Campionato

SMART SERVICE LIMBIATE VOLLEY 0 - RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 3 (20-25, 20-25, 21-25).

RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE: Ruiu, Carraro ne, Pontivi 7, Fabian 6, Pillinini 17, Castelli 4, Ravasio 5, Miller 5, Casari 1, Molteni (L1), Lanzarotti (L2) 1. Allenatore: Caccamo Massimo.