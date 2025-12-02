Sostenibilità: oggi il primo incontro di “Cantieri Cooperativi”

Si svolge oggi 2 dicembre, ad Alzate Brianza, il primo dei due appuntamenti di “Cantieri Cooperativi – Parliamo di Sostenibilità”, il percorso promosso da Federazione Lombarda BCC, in collaborazione con la Rete Regionale Giovani Soci BCC, con il contributo specialistico di Be-Boost e ospitato da BCC Brianza e Laghi.

L’appuntamento

Il progetto, presentato nell’articolo dedicato, nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani un’occasione di confronto su un tema sempre più centrale nella società di oggi: la sostenibilità. Ma cosa significa davvero adottare un approccio sostenibile nella vita quotidiana e nelle realtà produttive? E soprattutto: quale ruolo può svolgere il mondo della cooperazione di fronte a questa sfida?

A questi interrogativi proverà a rispondere l’incontro di oggi, ospitato nella Sala Convegni “Don Livio Galbusera” dell’Oratorio di Alzate Brianza. L’appuntamento è fissato per oggi alle 18 e avrà una durata di circa due ore. Seguirà poi un aperitivo finale rivolto a tutti i partecipanti.

I posti sono limitati: è ancora possibile iscriversi tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale.

Il secondo incontro è già programmato per il 15 gennaio, sempre alle 18, nella stessa sede.

(Nella foto l’ingegnere Giovanni Pontiggia, presidente di BCC Brianza e Laghi)