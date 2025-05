Tutti in marcia per la tradizionale festa dell'oratorio

La "Marcia del Primo Maggio" invita a correre e camminare con l'oratorio di Olgiate Comasco.

Le novità

Tante novità per la 45esima edizione dell’iniziativa organizzata dall’oratorio. In previsione del pellegrinaggio a Santiago che i giovani compiranno il prossimo agosto, la comunità li accompagna già da ora riprendendo i colori e i simboli del cammino spagnolo: sulle locandine e nelle decorazioni della marcia. Il programma della manifestazione in calendario oggi, giovedì primo maggio: alle 10 messa in chiesa parrocchiale, a seguire saranno aperti i vari stand nel piazzale don Lorenzo Calori. Gli Alpini proporranno l’aperitivo. Bar dell’oratorio attivo e mamme presenti con torte e biscotti squisiti. Con l’avvicinarsi dell’orario del pranzo, in cucina panini con salamella e patatine fritte e insalatone vegano. Inoltre, l’asporto alpino: polenta e salsiccia in umido o polenta e zola. Il Gs San Giovanni Bosco preparerà crêpes alla Nutella e al pistacchio e zucchero filato. In casa parrocchiale iscrizioni al Grest e ai campi estivi.

La marcia

Iscrizioni alla marcia (5 euro) aperte dalla mattina fino alla partenza alle 14.30, in piazza della chiesa parrocchiale. Tre "cammini" grazie alla preziosa collaborazione di Polizia locale, Protezione civile e Vespa Club: il percorso inglese "Why are you running" da 7 chilometri, adatto alle famiglie con passeggini (su strade asfaltata); quello spagnolo "Il pellegrino stanco" da 11 chilometri; quello francese denominato "Cammino sudato cammino fortunato" da 14 chilometri. Previsti punti ristoro, tra cui uno in Casa anziani.

Mobilitazione di volontari

"Tanti giovani e volontari lavorano con associazioni ed enti per la “Marcia del Primo Maggio” - spiegano gli organizzatori - Ringraziamo di cuore tutte quelle persone che mettono a disposizione il loro tempo e impegno. Ringraziamo il negozio “Il Ghiottone” per la fornitura delle merende". Al termine della corsa, premi ai primi classificati e a coloro che si distingueranno in simpatiche categorie. Per tutti: merenda e gadget ricordo della marcia.