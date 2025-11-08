Controlli dei Carabinieri nelle aree dismesse

I Carabinieri della Stazione di Cantù, con il supporto dei militari della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense e della Polizia Locale di Cantù, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e alla verifica della presenza di immigrati irregolari in aree segnalate come potenziali rifugi temporanei.

I controlli

L’attenzione dei militari si è concentrata su due siti, già in passato oggetto di segnalazioni: l’ex “Collegio De Amicis”, in via Enrico Brambilla, e l’ex supermercato “Pozzoli” di via San Giuseppe, nella frazione “Vighizzolo”.

Nel corso dell’attività sono state controllate 10 autovetture, identificate 15 persone tra conducenti e passeggeri ed elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Altre verifiche

I Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile, al termine di un’attività d’indagine, hanno tratto in arresto un 18enne residente ad Oltrona San Mamette, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, nel corso di perquisizione domiciliare d’iniziativa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente oltre 570 grammi di sostanze stupefacenti (tra hashish, marijuana e cocaina), oltre a un bilancino di precisione, un coltello da taglio, una somma di denaro contante, verosimile provento dell’attività

delittuosa e un telefono cellulare.

Inoltre i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno eseguito un provvedimento restrittivo, emesso dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA) nei confronti di un cittadino 35enne della Repubblica Dominicana, residente in città, successivamente tradotto in carcere per una condanna ad oltre un anno di reclusione, per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale commessi in altra provincia.